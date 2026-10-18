No solo Francia: Albania enfrenta una ola de violentas protestas

Albania y Francia atraviesan fuertes olas de protestas. Foto: AFP

La capital de Albania, Tirana, registró este sábado una nueva jornada de enfrentamientos entre manifestantes y policías, en el quinto día consecutivo de protestas contra el primer ministro Edi Rama. Los disturbios dejaron 35 personas heridas, entre ellas 18 policías y 17 manifestantes, de acuerdo con el Ministerio de Salud citado por la agencia AFP.

Desde el martes, miles de personas han salido a las calles para exigir la renuncia del mandatario y protestar por las condiciones de estudio y las elevadas matrículas universitarias.

Durante la movilización del sábado, los manifestantes lanzaron piedras, cócteles molotov, objetos metálicos y artefactos pirotécnicos contra los agentes. También incendiaron automóviles y contenedores de basura para utilizarlos como barricadas y frenar el avance policial.

Por primera vez desde el inicio de las protestas, la policía disparó balas de goma contra la multitud, según periodistas de AFP presentes en el lugar. Los agentes también utilizaron cañones de agua, gas pimienta y gases lacrimógenos, lo que dejó varias calles de Tirana cubiertas por una densa nube de humo.

Incendios en medio de protestas en Albania. Foto: AFP

Incendios y heridos marcan las protestas en Albania

Los enfrentamientos provocaron incendios y daños graves en varios edificios de la capital, entre ellos una sede judicial, bancos y una oficina de correos. También se observaron ambulancias que acudieron a atender a personas lesionadas cuando la movilización cumplía diez horas.

Paula, una joven que instaló un puesto improvisado de primeros auxilios junto con otras personas en un despacho de abogados, declaró a AFP que atendieron a tres manifestantes con lesiones en la cabeza, los ojos y las piernas, presuntamente provocadas por balas de goma.

La legislación albanesa permite el uso de estos proyectiles durante las protestas únicamente en casos extremos. Redi Taku, estudiante de educación física, advirtió que entre los manifestantes había menores de 16 y 17 años.

Destrozaron todo el Ministerio de Economía en Albania porque quisieron venderle tierras a un extranjero. Un empresario estadounidense, Jared Kushner, esposo de la hija de Donald Trump pic.twitter.com/3TP00IgZLt — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 17, 2026

El director de la Policía Estatal, Skender Hita, aseguró en una rueda de prensa que “las balas de goma se utilizaron de forma limitada”.

Hita informó que, durante las protestas de esta semana, las autoridades detuvieron a 167 personas e iniciaron procedimientos penales contra otras 388. Además, siete policías fueron suspendidos y quedaron sujetos a una investigación disciplinaria por presuntamente excederse en sus funciones.

El funcionario también reportó que 132 agentes resultaron heridos e instó a los responsables de los actos violentos a detener sus actividades ilegales.

Incendios en medio de protestas en Albania. Foto: AFP

Francia enfrenta saqueos, incendios y heridos

Francia también ha registrado jornadas de protestas y enfrentamientos en medio del descontento por el encarecimiento de la vida y las medidas económicas del Gobierno.

Entre los motivos señalados se encuentran el aumento del costo de vida, las demandas de mejores condiciones en los liceos y el ajuste fiscal destinado a sanear las finanzas públicas. Las movilizaciones han reunido a estudiantes, sindicatos, integrantes del movimiento de los chalecos amarillos y otros colectivos.

Aunque una parte de las manifestaciones se desarrolló de forma pacífica, los enfrentamientos con la policía, los saqueos de comercios y los daños en edificios públicos generaron episodios de violencia, particularmente en París.

Las imágenes de los disturbios en ambos países han circulado en redes sociales, donde se han difundido escenas de incendios, barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

🇫🇷 FRANCIA: PROTESTAS MASIVAS contra el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

pic.twitter.com/GAeIjRQK4J — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 17, 2026

Francia analiza sus daños tras violentas protestas

Las autoridades francesas comenzaron a evaluar los daños ocasionados por los disturbios y saqueos registrados el sábado 17 de octubre, jornada en la que se reportaron al menos mil 800 personas detenidas en el país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó a través de la red social X que las detenciones se realizaron durante la manifestación nacional. En París, la policía reportó 855 personas detenidas.

“Se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y poder llevarlos ante la justicia”, señaló el ministro.

Por su parte, la alcaldesa de París afirmó que “nunca habíamos visto” ese nivel de caos, en referencia a los daños registrados durante las movilizaciones.

Ante la situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, tenía previsto pronunciar un discurso a las 18:00 GMT, después de reunirse con el primer ministro y otros integrantes del Ejecutivo.

Los episodios de violencia en Albania y Francia reflejan dos escenarios de movilización social con demandas distintas, pero marcados por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, daños materiales y personas heridas o detenidas.

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