Renuncia presidente de Paraguay tras colapso de banco que dejó a millones sin acceso a su dinero

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, institución que dejó a cerca de 3 millones de clientes sin acceso a sus cuentas bancarias.

El mandatario anunció su decisión mediante un video difundido en redes sociales, después de enfrentar protestas ciudadanas y presiones para abandonar el cargo.

“Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, expresó Peña.

El ahora expresidente explicó que su salida busca preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas, mientras continúan las acciones para recuperar los depósitos de los ahorradores.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué provocó la renuncia?

La crisis comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank.

Las autoridades detectaron irregularidades financieras y problemas de solvencia que colocaron el capital de la institución por debajo de los niveles mínimos establecidos por la legislación.

La medida provocó la suspensión de operaciones, el cierre de sucursales y la interrupción de los servicios digitales.

La institución financiera contaba con aproximadamente 3 millones de clientes, una cifra cercana a la mitad de la población paraguaya.

Además, administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, situación que incrementó las preocupaciones sobre el destino de esos recursos.

Santiago Peña enfrentaba un juicio político

Antes de anunciar su renuncia, Santiago Peña enfrentaba un proceso de juicio político impulsado por legisladores que lo acusaban de presuntos conflictos de interés, uso indebido de fondos de pensiones y encubrimiento de irregularidades.

El mandatario había mantenido vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno Bank hasta marzo de 2025.

La presión aumentó cuando integrantes de su propio partido, el Partido Colorado, retiraron su respaldo.

El expresidente paraguayo Horacio Cartes, dirigente de esa organización política, anunció que acompañaría el procedimiento legislativo.

Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, solicitó la renuncia del mandatario o, en su defecto, continuar con el juicio político.

Las acusaciones forman parte de las investigaciones y señalamientos políticos relacionados con el caso. No constituyen, por sí mismas, una resolución judicial contra Peña.

¿Qué pasará con los ahorros de los clientes afectados?

Antes de dejar el cargo, Peña anunció medidas para facilitar la devolución del dinero depositado en Ueno Bank.

Entre ellas estuvo la salida de Carlos Carvallo, entonces presidente del Banco Central del Paraguay, y la propuesta de utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos.

Las autoridades financieras comenzaron a establecer mecanismos para transferir cuentas y devolver recursos a los clientes afectados.

La crisis también derivó en investigaciones penales. Ocho directivos vinculados con la institución fueron detenidos, mientras las autoridades buscan determinar las responsabilidades por las irregularidades detectadas.

¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?

Tras la renuncia de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana es quien está llamado a asumir la Presidencia de Paraguay conforme al mecanismo constitucional de sucesión.

Alliana pertenece al Partido Colorado y formaba parte de la administración encabezada por Peña.

El cambio en el Ejecutivo ocurre mientras las autoridades paraguayas mantienen las investigaciones sobre Ueno Bank y buscan restablecer el acceso de los ahorradores a sus recursos.

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