Russell Brand, exesposo de Katy Perry, es declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales en Londres

El artista se declaró inocente. Foto: Shutterstock

El actor y exesposo de Katy Perry, Russell Brand, fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual por un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, este jueves 5 de noviembre de acuerdo con TMZ y la agencia EFE.

El juez Joel Bennathan señaló que el actor recibiría una pena de prisión de cierta duración, la audiencia para determinar su condena quedó programada para el próximo lunes 9 de noviembre.

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

BREAKING: Russell Brand has been found guilty of rape and sexual assault.



Sky's Katie Spencer reads out all the verdicts.https://t.co/kUEGwBffQf pic.twitter.com/VASEc09PQv — Sky News (@SkyNews) November 5, 2026

Tras un juicio de más de ocho horas en dos días, los integrantes del jurado determinaron que Brand era responsable de cuatro delitos sexuales; sin embargo, también lo absolvieron de otros tres cargos, dos de violación y uno de intento de agresión indecente.

Entre los delitos por los que fue declarado culpable se encuentra la violación de una joven de 21 años, quien conoció al actor después de asistir a uno de sus espectáculos de comedia en 2009.

También fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres, la primera fue una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar de Soho, en 2004 y la segunda fue una empleada de Channel 4 durante una filmación en 2009. Finalmente, también se le acusa de besar y tocar sin consentimiento a una empleada de Capital Radio en 2005.

En contraste, el jurado lo absolvió de la acusación de violación relacionada con una mujer que conoció durante un espectáculo de cabaret en 1999, así como de otro cargo de violación y uno de intento de agresión indecente.

¿Qué dijo Russell Brand durante el juicio?

El actor negó las acusaciones y sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento, durante el proceso, reconoció que en su juventud tuvo una vida sexual promiscua, pero rechazó haber obligado a alguna mujer a mantener encuentros sexuales.

Su defensa cuestionó los testimonios y señaló que las denuncias se habían presentado años después de los hechos, además de argumentar que la cobertura mediática y un documental de 2023 habían influido en las acusaciones.

Por su parte, su esposa, Laura Gallacher, estuvo presente durante el proceso y declaró en su favor, en su testimonio lo describió como un padre maravilloso y un esposo atento.

El juez determinó que la sentencia se dará a conocer el próximo lunes 9 de noviembre; mientras tanto, Russell Brand permanecerá bajo custodia, luego de que se le negara la libertad bajo fianza.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.