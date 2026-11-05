Russell Brand, culpable de violación: por qué las víctimas tardan años en denunciar

Russell Brand fue declarado culpable de violación. Foto: AFP

Russell Brand fue declarado culpable este 5 de noviembre de un cargo de violación y tres de agresión sexual por un jurado en Londres, informó la BBC. El actor y comediante fue juzgado por siete cargos y absuelto de los otros tres.

Las acusaciones se relacionaban con hechos ocurridos entre 1999 y 2009, de hace entre 17 y 27 años. Los señalamientos salieron a la luz pública tras una investigación periodística publicada en 2023, de acuerdo con la BBC.

¿De qué cargos fue declarado culpable Russell Brand?

Brand enfrentaba tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente. El jurado lo declaró culpable de una violación y de las tres agresiones sexuales, de acuerdo con el resumen de los cargos y el veredicto de la BBC.

Fue absuelto de una acusación de violación relacionada con un hotel en Bournemouth en 1999. También fue absuelto del cargo de intento de agresión indecente por un hecho denunciado de 2001 y de otra acusación de violación vinculada a un bar de Londres.

En su declaración recogida por la BBC, Roberts agradeció a las mujeres que participaron en el caso:

“Quisiera agradecer a todas las mujeres involucradas en este caso por su valentía al denunciar los hechos y lograr que este agresor sexual fuera llevado ante la justicia”.

El caso vuelve a plantear por qué las víctimas tardan años en denunciar una agresión sexual. El miedo, la vergüenza, la dependencia económica y el temor a no ser creídas son algunas de las barreras que identifican RAINN, organización especializada en violencia sexual, y ONU Mujeres.

¿Por qué las víctimas tardan años en denunciar?

Una víctima puede necesitar tiempo para comprender lo ocurrido, encontrar apoyo o sentirse segura para hablar. También puede reconocer la agresión desde el principio, pero temer las consecuencias de denunciar.

RAINN explica que la demora en denunciar una agresión sexual puede estar relacionada con el trauma, las amenazas y la falta de respaldo. Contárselo a una persona de confianza y presentar una denuncia son pasos distintos que no necesariamente ocurren al mismo tiempo.

Entre las barreras están:

Miedo a represalias del agresor

Temor a no ser creídas o a recibir la culpa

Vergüenza y sentimientos de responsabilidad por lo sucedido

Dependencia económica, laboral o de vivienda

Presiones familiares o sociales

Desconfianza en la respuesta de las instituciones

ONU Mujeres advierte que los obstáculos para acceder a la justicia también incluyen costos legales, transporte, pérdida de ingresos y responsabilidades de cuidado. Para algunas mujeres, iniciar o sostener un proceso implica gastos y riesgos que no pueden afrontar sin apoyo.

Por eso, el tiempo transcurrido no debe analizarse de manera aislada: denunciar puede significar exponerse a nuevas amenazas o perder parte de la estabilidad de la que depende una víctima.

¿Cómo influye el poder del agresor en el silencio de las víctimas?

Tras el veredicto, la BBC publicó una declaración de David Roberts, fiscal jefe de la unidad de violación y agresiones sexuales graves de Londres, quien señaló que Brand utilizó su fama para cometer delitos sexuales.

“Russell Brand era un depredador y se aprovechó de su fama para cometer delitos sexuales”, afirmó Roberts. El fiscal añadió que el abuso de poder estaba en el centro de las agresiones.

Ese señalamiento conecta con una de las barreras descritas por RAINN: cuando el agresor tiene influencia, prestigio o control sobre la vida de la víctima, esta puede temer que quienes la rodean lo protejan o no crean su relato.

El desequilibrio no se limita a las celebridades. Puede existir cuando quien agrede controla el empleo, los ingresos, la vivienda o los cuidados que necesita la víctima. Esa dependencia puede hacer que denunciar se perciba como una amenaza para su seguridad.

Estas explicaciones generales no deben utilizarse para suponer las razones particulares de cada mujer involucrada en el caso de Brand.

¿Qué papel tienen la vergüenza y el trauma después de una agresión?

La vergüenza puede hacer que una víctima tema ser juzgada por lo ocurrido. ONU Mujeres identifica el estigma y el temor a recibir la culpa como obstáculos que alejan a mujeres y niñas de la justicia.

RAINN explica que algunas personas intentan minimizar lo sucedido o evitar recuerdos dolorosos mientras continúan con su vida. Otras necesitan alejarse del agresor, encontrar apoyo emocional o dejar de depender económicamente de él antes de sentirse capaces de hablar.

Tampoco existe una respuesta única ante el trauma. La guía de la fiscalía británica sobre los casos de violación reconoce que no hay una víctima ni una reacción “típica” y que cada caso debe examinarse a partir de sus circunstancias y sus pruebas.

No denunciar inmediatamente o no reaccionar como otras personas esperan no permite concluir, por sí solo, que una agresión no ocurrió.

¿Dónde pueden recibir ayuda las personas sobrevivientes de violencia sexual en Estados Unidos?

Las personas que han sufrido violencia sexual pueden buscar apoyo sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la agresión. La Línea Nacional de Ayuda contra la Agresión Sexual de RAINN ofrece atención gratuita y confidencial, en español e inglés, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Sus opciones de contacto son:

Teléfono: 800-656-4673

Mensaje de texto: enviar la palabra HOPE al 64673

Chat: ingresar a la línea de ayuda en línea de RAINN

Si la agresión ocurrió dentro de una relación de pareja o existe violencia doméstica, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica también ofrece orientación confidencial las 24 horas, los siete días de la semana, con atención en español:

Teléfono: 800-799-7233

Mensaje de texto: enviar la palabra START al 88788

Chat: acceder al servicio de ayuda en español

En caso de peligro inmediato o una emergencia que amenace la vida, se debe llamar al 911. Si existe la posibilidad de que una pareja o un agresor vigile el uso de internet, conviene buscar ayuda desde un dispositivo al que esa persona no tenga acceso, cuando sea posible hacerlo de forma segura.

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