Detienen al “Chamukín”, presunto miembro del CJNG y sucesor del “Vikingo” en Uruapan

Detienen al “Chamukín”, miembro del CJNG. Foto: Gobierno de Michoacán.

El Gobierno de Michoacán dio a conocer que detuvieron a un sujeto identificado como Kevin “N”, alias el “Chamukín”, quien presuntamente es miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sucesor del “Vikingo” en el municipio de Uruapan.

Cae el “Chamukín” en Michoacán

A través de un comunicado en el que las autoridades michoacanas informaron los resultados de seguridad del mes de octubre de 2026, destacaron la detención de Kevin “N”, alias el “Chamukín”, quien era considerado un objetivo prioritario.

Sobre su detención, agregaron que se le relaciona con actividades de extorsión a establecimientos, distribución de droga y comercialización de alcohol adulterado en Uruapan.

Las autoridades del estado agregaron que durante esta intervención también fue detenido Diego “N”, después de que les aseguraran a ambos 27 envoltorios con sustancia granulosa con características de metanfetamina, un fusil calibre 7.62 milímetros y un vehículo.

Miembro del CJNG y sucesor del “Vikingo”

De acuerdo con reportes de algunos medios locales, el “Chamukín”, de 24 años de edad, era operador del Cartel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Pero también Kevin “N” era supuestamente el sucesor del “Vikingo“, detenido el pasado 7 de agosto e involucrado en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Otras detenciones en Michoacán

Las autoridades de Michoacán también destacaron otras detenciones durante octubre, como la de José “N”, por su presunta participación en el robo de un vehículo a mano armada, a quien le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, 13 cartuchos útiles y una motocicleta. Luego fue identificado como presunto generador de violencia en Uruapan, con posibles vínculos con una célula delictiva que opera en la región.

Igualmente, arrestaron a Carlos “N” e Ismael “N” por su presunta responsabilidad en homicidio en grado de tentativa en contra de personal de la Defensa Nacional. Y también fue capturado Juan “N”, presuntamente relacionado con extorsiones a establecimientos de Uruapan. Ambas acciones, destacaron,permitieron el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos y sustancias ilícitas.

Por último, el Gobierno de Michoacán destacó que del 6 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, las acciones operativas permitieron poner a disposición del Ministerio Público a tres mil 887 personas, de las cuales 611 están vinculadas a células delictivas, así como asegurar cuatro mil 151 vehículos, 939 armas de fuego y más de 66 mil cartuchos.

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