Incendio en el relleno sanitario de Acatlán de Osorio, Puebla

Incendio de este jueves en Puebla. Foto: Genero Zepeda

Un incendio se registra en el relleno sanitario del municipio de Acatlán de Osorio, en la Mixteca de Puebla, donde elementos de Protección Civil municipal y estatal mantienen labores de combate al fuego por segundo día consecutivo, debido a la complejidad de los materiales acumulados y las condiciones del viento.

Se presenta incendio este jueves en relleno sanitario, en Acatlán de Osorio

El siniestro comenzó la tarde del 4 de noviembre en el basurero municipal, ubicado en el paraje conocido como “El Huamúchil”, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia para evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del sitio.

Sin embargo, los trabajos se prolongaron este jueves, debido a que el fuego continúa consumiendo residuos debajo de las capas de basura, situación que dificulta su control y genera constantes emisiones de humo.

Para combatir las llamas, las cuadrillas utilizan retroexcavadoras y pipas de agua, con maquinaria pesada remueven los desechos para localizar los puntos de calor y descargar agua directamente sobre las zonas afectadas.

Las maniobras se realizan bajo la coordinación de las autoridades locales, encabezadas por el presidente del Concejo Municipal, Ciro Gavilán Domínguez.

Continúan los trabajos para controlar el incendio

Cabe recordar que el pasado 16 de julio de 2026 se registró otro incendio de grandes proporciones que afectó aproximadamente 10 hectáreas y requirió varios días de trabajo para su liquidación.

Ante la presencia de humo y cenizas, las autoridades recomendaron a las familias de comunidades cercanas mantener cerradas puertas y ventanas, colocar trapos húmedos en las rendijas, utilizar cubrebocas y resguardar a sus mascotas.

Los cuerpos de emergencia continúan las maniobras para sofocar completamente el fuego y evitar que se propague a otras áreas del relleno sanitario, de acuerdo con autoridades, hasta este jueves hay un 40% de control.

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