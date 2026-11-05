Mexicanos perciben menos posibilidades de comprar alimentos, ropa y zapatos, revela el Inegi

Foto: Cuartoscuro.

La confianza de los hogares en la situación económica del país disminuyó en octubre de este año. Las familias ven menos posibilidades para ahorrar y comprar ropa y alimentos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró 45 puntos durante ese mes, lo que representa una disminución de 0.6 puntos con respecto al mismo mes, pero del 2025.

En octubre 2026 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor #ICC se ubicó en 45.0 puntos, que representó una disminución mensual de 0.1 puntos. En su comparación anual, disminuyó 0.6 puntos.



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En cambio, la confianza del consumidor en la economía mexicana bajó apenas 0.1 puntos en comparación con septiembre de este año.

A nivel mensual, bajó en un 0.9% la confianza en la situación económica para cada miembro de los hogares en octubre, en comparación con hace 12 meses.

Por otra parte, subió un 0.2% mensual la confianza de la ciudadanía en que su situación económica mejorará en un año.

¿En qué cambió la confianza económica en los hogares para octubre?

Los hogares manifestaron menos posibilidades para comprar ropa o alimentos en octubre de este 2026, toda vez que disminuyó la confianza en que mejore la situación laboral en un año.

Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc, comparado con hace un año: (-1.1% mensual)

Posibilidad económica para salir de vacaciones (sin variación mensual)

Posibilidad de ahorrar una parte de los ingresos (+1.2%)

Condiciones económicas para ahorrar en un año (-1.0%)

Confianza en que mejoren los precios en un año (-0.1%)

Situación del empleo en un año (-2.6%)

Planeación para comprar un auto en uno o dos años (+0.3%)

Plan para comprar, construir o remodelar casa (-0.8%)

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