Muere Alan Jones, legendario campeón de la F1, a los 80 años

Muere Alan Jones, campeón de F1 en 1980 Foto: Getty

Alan Jones, el piloto campeón de la Fórmula 1 en 1980, murió a los 80 años este jueves 5 de noviembre, así lo confirmó su familia a través de un comunicado difundido por medios internacionales.

“Estamos profundamente apenados de anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una corta enfermedad”, menciona el comunicado firmado a nombre de su esposa, Amanda Butler-Davis.

En su carrera acumuló 12 victorias de Grandes Premios de F1 y se consagró como campeón mundial en 1980, siendo el primero para la escudería Williams.

La Fórmula 1 lamenta su muerte

La muerte de Alan Jones se dio tres días después de su cumpleaños, algo que sorprendió a sus compañeros y amigos. Incluso Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, lanzó un comunicado lamentando la pérdida.

“Alan era un competidor formidable, un líder natural y un icono que inspiró a generaciones de fans, particularmente en su querida Australia. Su lugar en la historia de la Fórmula 1 está asegurado, sobre todo por traer a Williams sus primeros campeonatos mundiales de pilotos y constructores en 1980, un momento definitorio para el equipo y nuestro deporte”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se publicó un video con las hazañas del expiloto australiano y sus mejores momentos para honrar su memoria.

“Toda la familia de Fórmula 1 le echará mucho de menos. En nombre de la Fórmula 1, envío mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Nuestros pensamientos están con ellos en este momento tan triste”, afirmó.

¿Quién fue Alan Jones?

Alan Jones fue un reconocido piloto de Fórmula 1 nacido en noviembre de 1946 en Melbourne, Australia, que terminó consagrándose como campeón del mundo en 1980 con Williams.

Inspirado por su padre, Stan Jones, comenzó en el karting a los 15 años y posteriormente viajó a Europa en busca de una oportunidad, comenzando por competir en categorías inferiores y debutando en la Fórmula 1 en 1975 con Hesketh.

En 1977 consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Austria con Shadow, lo que le abrió las puertas de Williams en 1978. Fue entonces que logró cuatro triunfos en 1979 y se coronó campeón del mundo en 1980 tras ganar cinco carreras.

Después de su retiro en 1981, volvió a la pista en 1983 con Arrows y posteriormente compitió con Beatrice entre 1985 y 1986.

Cabe mencionar que su vida siempre estuvo ligada al automovilismo, pues en 2010 regresó a la Fórmula 1 como asesor de comisarios de la FIA y también se desempeñó como comentarista.

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