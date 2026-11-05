INE buscará frenar infiltración del crimen organizado en candidaturas; firmará convenio con FGR y UIF

INE y secretarías buscan blindar elecciones. Foto: Pexels/ilustrativa

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes 6 de noviembre un convenio con cinco instituciones federales para detectar riesgos de infiltración del crimen organizado entre aspirantes a candidaturas en los próximos procesos electorales.

El acuerdo permitirá intercambiar información con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para evaluar posibles riesgos entre quienes busquen un cargo de elección popular.

Sin embargo, la revisión no será obligatoria. Los partidos políticos y aspirantes independientes podrán solicitarla voluntariamente, con el consentimiento de las personas que pretendan postular.

#BoletínINE 📄 | Firmará INE convenio de colaboración con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistemafinanciero.



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¿Qué instituciones participarán en la revisión de candidaturas?

El convenio de colaboración se firmará con cinco instituciones federales, encabezadas por los siguientes funcionarios:

Fiscalía General de la República (FGR): Ernestina Godoy Ramos

Ernestina Godoy Ramos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Omar García Harfuch

Omar García Harfuch Centro Nacional de Inteligencia (CNI): Francisco Almazán Barocio

Francisco Almazán Barocio Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Ángel Cabrera Mendoza

Ángel Cabrera Mendoza Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Omar Reyes Colmenares

Estas instituciones colaborarán con el INE mediante el intercambio de información para desarrollar un procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable.

El objetivo es identificar posibles riesgos relacionados con la delincuencia organizada u otras actividades criminales entre quienes aspiren a participar en las elecciones.

¿Cómo revisará el INE a los aspirantes a candidaturas?

El procedimiento comenzará cuando los partidos políticos o aspirantes independientes soliciten voluntariamente una revisión.

Para ello, deberán entregar al INE los listados de las personas que pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada aspirante.

El mecanismo contempla los siguientes pasos:

Presentación de aspirantes: los partidos políticos entregarán voluntariamente sus listados al INE Consentimiento informado: cada persona deberá autorizar la revisión de su información Envío de solicitudes: el INE remitirá la información a las instituciones federales competentes Evaluación de riesgos: cada autoridad aplicará sus propias metodologías y criterios Determinación: las instituciones establecerán si existe o no un riesgo razonable

De esta manera, las autoridades podrán realizar las verificaciones correspondientes antes de que los partidos formalicen sus postulaciones.

¿El INE podrá impedir una candidatura por detectar riesgos?

El convenio anunciado contempla la evaluación de riesgos, no la cancelación automática de candidaturas.

De acuerdo con la información difundida por el INE, las instituciones participantes determinarán la existencia o inexistencia de un riesgo razonable mediante sus propios criterios.

El comunicado no establece que una evaluación de riesgo, por sí sola, constituya una causa para negar el registro de una candidatura.

Tampoco precisa qué consecuencias tendría para los partidos políticos recibir información sobre posibles riesgos entre sus aspirantes.

El organismo electoral señaló que el mecanismo busca fortalecer la integridad de las postulaciones y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los derechos político-electorales.

La firma del convenio está programada para el viernes 6 de noviembre de 2026, como parte de las acciones de coordinación institucional relacionadas con el Proceso Electoral Concurrente.

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