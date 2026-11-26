Trump pidió alto a las agresiones a Putin. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, detener toda agresión militar contra territorios de Europa. La petición busca facilitar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense informó este jueves 26 de noviembre de 2026 que planteó esta solicitud durante las conversaciones que sostuvo con Putin en China.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump explicó que dedicó parte del encuentro con el presidente ruso a abordar las acciones militares en Europa.

El republicano expresó su deseo de que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo y consideró que existen posibilidades de conseguirlo pronto.

Trump y la OTAN piden a Rusia evitar que se extienda la guerra

Las declaraciones de Trump ocurrieron un día después de su reunión con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante el encuentro, realizado en Florida, el presidente estadounidense informó a Rutte sobre las conversaciones que sostuvo con Vladimir Putin la semana pasada.

Tras la reunión del miércoles 25 de noviembre, Trump y Rutte emitieron una declaración conjunta sobre el conflicto armado en Ucrania.

Ambos señalaron que Rusia debe evitar acciones que puedan extender la guerra, independientemente de que exista o no la intención de ampliar el conflicto.

El pronunciamiento ocurre en medio de la preocupación de países europeos por las acciones militares rusas, entre ellas el impacto de tres misiles en Polonia.

¿Qué dijo Trump durante su reunión con Vladimir Putin en China?

La petición de Trump contrasta con las declaraciones que realizó durante su encuentro con Putin la semana pasada en Shenzhen, China.

Los mandatarios sostuvieron una reunión bilateral y también participaron en un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

Durante su encuentro con Putin, el mandatario estadounidense se refirió al presidente ruso como su amigo.

Estas declaraciones generaron preocupación en Kiev y otras capitales europeas ante la posibilidad de un acercamiento entre Washington y Moscú en detrimento de Ucrania.

Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Trump había cuestionado anteriormente los ataques de Ucrania contra objetivos ubicados en territorio ruso. Sin embargo, en su publicación de este jueves no formuló una petición similar a Kiev.

Disputa territorial impide avanzar en negociaciones entre Rusia y Ucrania

Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial del mandatario estadounidense, reconoció que las diferencias territoriales dificultan las negociaciones para poner fin a la guerra.

En una entrevista con el podcast alemán MD Meets, Kushner habló sobre las reuniones que sostuvo con Putin junto con Steve Witkoff, enviado de Trump.

Kushner consideró que el presidente ruso había mostrado moderación al no utilizar armas nucleares durante el conflicto.

También describió la guerra como un conflicto indirecto en el que Europa proporciona financiamiento y armamento a Ucrania para enfrentar a Rusia.

El enviado estadounidense reconoció que las conversaciones sobre los territorios del este de Ucrania que reclama Moscú permanecen estancadas.

Kushner señaló que, pese a las horas de conversaciones con el mandatario ruso y su equipo, las diferencias sobre este asunto persisten.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.