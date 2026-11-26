Olas de hasta 9 metros provocaron inundaciones en California. Foto: AFP

Las mareas excepcionales que afectan a California provocaron inundaciones en zonas residenciales y costeras, principalmente en la región de la bahía de San Francisco, durante el miércoles 25 de noviembre, en vísperas del festivo de Acción de Gracias.

Aunque las afectaciones fueron menores a las previstas inicialmente en algunos puntos, las fuertes olas causaron daños en infraestructura y llevaron a las autoridades a mantener advertencias por inundaciones, oleaje peligroso y posibles cierres de caminos.

#INTERNACIONAL | 🌊 ¡Impresionante oleaje en California!



Olas de entre seis y nueve metros azotaron la costa de Pacifica, California, durante el fenómeno de mareas extraordinariamente altas conocido como “King Tides”.#DespiertaNetwork #California #KingTides #EstadosUnidos pic.twitter.com/o6dw8tRalT — Despierta Network (@DespiertaNet) November 26, 2026

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en Pacifica, ciudad ubicada al sur de San Francisco, donde el oleaje destruyó parcialmente el muelle municipal, una estructura de aproximadamente 350 metros de longitud que permanecía cerrada desde el verano debido a grietas.

Además, el agua del mar inundó calles y viviendas de la zona de Sharp Park. Algunos residentes tuvieron que abandonar sus casas mientras el agua continuaba entrando a sus propiedades.

Olas de hasta 9 metros provocaron inundaciones en California. Foto: AFP

¿Qué pasó en el aeropuerto de San Francisco por las mareas?

El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) informó que no registró afectaciones operativas relacionadas con las mareas excepcionales.

Al mediodía del miércoles, el aeropuerto anunció que había desactivado su Centro de Operaciones de Emergencia, luego de confirmar que las inundaciones no habían afectado sus actividades.

Internacionales:



Las costas de California y Oregón registran un episodio severo de marejadas ciclónicas, olas gigantes de hasta 9 y 12 metros, e inundaciones costeras, impulsado por la combinación de tormentas en el Pacífico, el fenómeno de El Niño y las llamadas Mareas de Rey… pic.twitter.com/OBO68u5UKV — Lba Noticias (@LbaNews) November 26, 2026

La actualización representó un alivio para los viajeros que se trasladaban durante uno de los periodos de mayor actividad aérea del año en Estados Unidos. No obstante, durante las primeras horas del miércoles se reportaron retrasos en alrededor del 62% de los vuelos de llegada y salida, de acuerdo con el monitor del San Francisco Chronicle. Estas demoras se registraron en medio de las condiciones meteorológicas adversas y no deben atribuirse directamente a las inundaciones.

Antes del paso de las mareas, el aeropuerto había preparado bombas de respaldo, revisado sus sistemas de drenaje y colocado barreras temporales en las zonas más expuestas.

Olas de hasta 9 metros provocaron inundaciones en California. Foto: AFP

En otros puntos de la región también se reportaron inundaciones en comunidades costeras de los condados de Marin y Humboldt. Entre las localidades afectadas estuvieron Mill Valley, Larkspur, Sausalito y Corte Madera.

En Stinson Beach, las autoridades del condado de Marin emitieron una advertencia de evacuación para viviendas frente al mar ante el riesgo de que las olas arrastraran agua y escombros hacia las casas y caminos. La alerta fue levantada posteriormente, aunque se pidió a la población mantenerse alejada de la playa.

Olas de hasta 9 metros provocaron inundaciones en California. Foto: AFP

¿Qué dijo el alcalde de San Francisco sobre las inundaciones?

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, aseguró que la ciudad había superado la parte más complicada de esta ronda de mareas excepcionales.

“San Francisco ha superado lo peor de esta ronda de grandes mareas”, señaló, aunque advirtió que los niveles del agua continuarían siendo elevados y pidió a los habitantes tener precaución en las zonas costeras.

Lurie también alertó que los fuertes vientos podrían derribar árboles y que las calles bajas cercanas al litoral podrían inundarse incluso sin lluvias.

Días antes, el alcalde había recomendado evitar los desplazamientos innecesarios ante el pronóstico de que la combinación de mareas, lluvia y viento pudiera afectar la movilidad durante el periodo vacacional.

Olas de hasta 9 metros provocaron inundaciones en California. Foto: AFP

¿Continuará el riesgo de inundaciones en California?

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene advertencias por inundaciones costeras y condiciones peligrosas en el litoral. Para este jueves 26 de noviembre, el organismo previó que el nivel de la marea en San Francisco alcanzara alrededor de 2.2 pies por encima de lo normal.

Además, el pronóstico advierte que el riesgo de inundaciones costeras podría continuar durante el fin de semana, por lo que recomendó extremar precauciones cerca de playas, muelles y caminos junto al mar.

Las llamadas king tides o mareas reales se producen por la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol, que intensifica la atracción gravitacional sobre los océanos.

En esta ocasión, el fenómeno coincidió con marejadas y condiciones meteorológicas adversas. Los especialistas también han señalado que el calentamiento de las aguas asociado con El Niño puede elevar el nivel del mar y agravar los efectos de estos episodios.

En el sur de California, los meteorólogos advirtieron sobre las llamadas sneaker waves, olas repentinas que pueden avanzar más de lo esperado sobre la playa y arrastrar a personas hacia el mar, además de alcanzar estacionamientos y carreteras.

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