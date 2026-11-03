Trump confirma ataque de Estados Unidos contra instalación antiaérea en Irán; lo califica de “menor”

Donald Trump. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Ejército estadounidense atacó una instalación antiaérea en Irán, después de que medios de comunicación reportaran bombardeos contra la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que la ofensiva ocurrió durante la noche del 2 de noviembre y la calificó como un “ataque menor”, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner fin al conflicto.

“Construyeron una instalación antiaérea (…) En cuanto estuvo terminada, la atacamos anoche muy bien”, declaró Trump durante una entrevista telefónica con el programa Fox & Friends.

La confirmación del mandatario ocurrió después de que medios estadounidenses informaran sobre una serie de explosiones en territorio iraní, pese a que el propio Trump había expresado horas antes su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán.

¿Dónde atacó Estados Unidos a Irán?

De acuerdo con información difundida inicialmente por The Wall Street Journal, Estados Unidos realizó ataques limitados contra la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para la exportación de hidrocarburos del Golfo.

Los medios estatales iraníes reportaron cinco explosiones en rápida sucesión en la isla.

Funcionarios estadounidenses citados de manera anónima por medios de ese país describieron los ataques como operaciones de carácter defensivo.

Según The Wall Street Journal, estas acciones formarían parte de una serie de ofensivas que Washington no había anunciado públicamente para evitar transmitir la impresión de que buscaba reanudar operaciones militares a gran escala.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP.

Trump confirma bombardeo mientras busca un acuerdo con Irán

La nueva ofensiva ocurre en un momento de acercamientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, después de meses de enfrentamientos que comenzaron a finales de febrero, cuando Washington e Israel lanzaron una oleada de ataques contra territorio iraní.

El lunes, Trump aseguró que un acuerdo con Teherán “podría producirse”.

“Irán quiere un acuerdo lo antes posible”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, confirmó que se mantienen conversaciones indirectas entre ambos países.

“Teniendo en cuenta la sensibilidad y la gravedad de la situación actual, las consultas y deliberaciones son muy intensas”, declaró a medios estatales.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que su país está preparado para una eventual reanudación de la guerra, aunque afirmó que Teherán ya presentó una respuesta a Washington.

“La pelota está ahora en el campo de Estados Unidos para evitar la guerra”, señaló.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también expresó optimismo sobre las negociaciones.

“Sin duda hemos logrado algunos avances. Veremos si podemos lograr otros más”, declaró ante periodistas.

Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en dos días

En medio de las conversaciones, un alto funcionario iraní señaló que Teherán estaría dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días, siempre que Estados Unidos acepte sus exigencias.

En septiembre, Irán presentó un plan de siete días para permitir nuevamente el tránsito por esta vía marítima, que incluía el fin de la guerra en todos los frentes, el descongelamiento de activos iraníes, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin del contrabloqueo estadounidense sobre sus puertos.

Sin embargo, Trump rechazó entonces la propuesta.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró que la posibilidad de implementar el plan en dos días demuestra la disposición de su país para alcanzar una solución.

Los acercamientos diplomáticos tuvieron repercusiones en los mercados internacionales: el lunes, los precios del petróleo cayeron más de 7% ante las expectativas de un posible acuerdo que permita poner fin al conflicto.

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