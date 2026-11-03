Anuncian corte de luz en Hidalgo y Veracruz el 4 de noviembre: horario y zonas afectadas

CFE anuncia corte de luz en Hidalgo y Pachuca. Foto: Getty

Veracruz e Hidalgo tendrán cortes de luz el miércoles 4 de noviembre: en el municipio de Veracruz, la suspensión será de 8:00 a 16:00 horas por mantenimiento en la subestación Aeropuerto; en Pachuca, será de 9:00 a 15:00 horas por trabajos del tren AIFA-Pachuca y afectará la distribución de agua potable en diversos sectores.

¿Qué zonas de Veracruz tendrán corte de luz el 4 de noviembre?

De acuerdo con el aviso del Ayuntamiento de Veracruz, la suspensión del suministro eléctrico afectará las siguientes zonas:

Valente Díaz

Fraccionamiento El Cortijo

Fraccionamiento Valle Alto

Fraccionamiento La Querencia

Fraccionamiento La Parroquia

Fraccionamiento La Florida

Colonia Las Amapolas

Fraccionamiento Héroes Veracruz

El corte está programado de 8:00 a 16:00 horas. Los trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Aeropuerto buscan evitar futuras interrupciones y optimizar el servicio.

Corte de luz en Pachuca afectará el suministro de agua

En un comunicado fechado el 31 de octubre de 2026, la Caasim informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó una suspensión temporal de energía para el miércoles 4 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas.

La medida deriva de los trabajos que realizará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del tren AIFA-Pachuca.

Según el organismo, el corte eléctrico afectará su operación y, por consiguiente, los servicios de distribución de agua potable.

¿Qué sectores de Pachuca tendrán afectaciones en el agua?

La Caasim señaló que los sectores afectados serán:

Fraccionamiento de los Maestros

San Javier

La Moraleja

Coscotitlán

Lomas Residencial Pachuca

Adolfo López Mateos

Cubitos

La Raza

Terrazas

Electricistas

Real de Minas

Doctores

Lanchitas

Ciudad de los Niños

11 de Julio, parte baja

Canutillo

Progreso

Parte de la avenida Universidad, hasta antes de CEUNI

Recuperación del servicio de agua podría tomar hasta 72 horas

Una vez concluidas las maniobras y restablecido el suministro eléctrico, la recuperación del servicio de agua potable comenzará de manera paulatina, conforme a la programación establecida por la Caasim.

El organismo advirtió que este proceso podría tomar hasta 72 horas.

Por su parte, en Veracruz, el mantenimiento de la subestación Aeropuerto tiene como propósito prevenir futuras interrupciones del suministro eléctrico.

Esta acción se realiza de manera coordinada entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Veracruz.

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