Anuncian corte de luz en Hidalgo y Veracruz el 4 de noviembre: horario y zonas afectadas
En Pachuca, la medida deriva de los trabajos que realizará la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción del tren AIFA-Pachuca.
Veracruz e Hidalgo tendrán cortes de luz el miércoles 4 de noviembre: en el municipio de Veracruz, la suspensión será de 8:00 a 16:00 horas por mantenimiento en la subestación Aeropuerto; en Pachuca, será de 9:00 a 15:00 horas por trabajos del tren AIFA-Pachuca y afectará la distribución de agua potable en diversos sectores.
¿Qué zonas de Veracruz tendrán corte de luz el 4 de noviembre?
De acuerdo con el aviso del Ayuntamiento de Veracruz, la suspensión del suministro eléctrico afectará las siguientes zonas:
- Valente Díaz
- Fraccionamiento El Cortijo
- Fraccionamiento Valle Alto
- Fraccionamiento La Querencia
- Fraccionamiento La Parroquia
- Fraccionamiento La Florida
- Colonia Las Amapolas
- Fraccionamiento Héroes Veracruz
El corte está programado de 8:00 a 16:00 horas. Los trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Aeropuerto buscan evitar futuras interrupciones y optimizar el servicio.
Corte de luz en Pachuca afectará el suministro de agua
En un comunicado fechado el 31 de octubre de 2026, la Caasim informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó una suspensión temporal de energía para el miércoles 4 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas.
La medida deriva de los trabajos que realizará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del tren AIFA-Pachuca.
Según el organismo, el corte eléctrico afectará su operación y, por consiguiente, los servicios de distribución de agua potable.
¿Qué sectores de Pachuca tendrán afectaciones en el agua?
La Caasim señaló que los sectores afectados serán:
- Fraccionamiento de los Maestros
- San Javier
- La Moraleja
- Coscotitlán
- Lomas Residencial Pachuca
- Adolfo López Mateos
- Cubitos
- La Raza
- Terrazas
- Electricistas
- Real de Minas
- Doctores
- Lanchitas
- Ciudad de los Niños
- 11 de Julio, parte baja
- Canutillo
- Progreso
- Parte de la avenida Universidad, hasta antes de CEUNI
Recuperación del servicio de agua podría tomar hasta 72 horas
Una vez concluidas las maniobras y restablecido el suministro eléctrico, la recuperación del servicio de agua potable comenzará de manera paulatina, conforme a la programación establecida por la Caasim.
El organismo advirtió que este proceso podría tomar hasta 72 horas.
Por su parte, en Veracruz, el mantenimiento de la subestación Aeropuerto tiene como propósito prevenir futuras interrupciones del suministro eléctrico.
Esta acción se realiza de manera coordinada entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Veracruz.
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