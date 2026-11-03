Elecciones en EE. UU. 2026: lo que no puedes hacer en el día de las Midterms 2026

Lo que no debe hacer un votante en las elecciones de EE. UU. 2026 Foto: Envato

En las elecciones en EE. UU. 2026, conviene saber qué está prohibido hacer en las urnas al momento de ejercer el voto. Las Midterms 2026 renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaturas, además de cargos estatales y locales.

Bajo este panorama, ya hay expectativa debido a las encuestas finales de las Midterms 2026, así como el impacto del voto latino joven en estas elecciones.

Antes de ir a votar, conviene conocer qué conductas están prohibidas y qué hacer si alguien intenta impedir que ejerzas tu derecho al voto.

No puedes intimidar o amenazar a otros votantes

Está prohibido intimidar, amenazar, coaccionar ni usar la fuerza para impedir que alguien vote o vote por el candidato que prefiera. Esa conducta está prohibida por la ley federal.

La intimidación puede incluir preguntas agresivas sobre la ciudadanía, el historial criminal o la elegibilidad de una persona, así como bloquear el acceso a las urnas o usar lenguaje amenazante cerca de ellas.

Si alguien intenta intimidarte, puedes reportarlo a los funcionarios electorales del lugar. También existe la línea de protección electoral 866-OUR-VOTE (866-687-8683).

No puedes hacer campaña dentro de las urnas

Es ilegal hacer campaña ni solicitar votos dentro de las urnas. Eso incluye mostrar material político, repartir folletos o intentar convencer a alguien de votar por un candidato.

El uso de camisas, gorras, botones o calcomanías de campaña depende de las reglas de cada estado.

En Pensilvania, por ejemplo, se permite usar ropa o botones de apoyo a un candidato, pero no hacer campaña dentro del centro de votación.

En Georgia, en cambio, está prohibido hacer campaña, repartir material político o instalar mesas dentro de 150 pies del edificio de votación y a menos de 25 pies de cualquier votante en fila.

Si llevas una camisa, gorra o botón con un mensaje de campaña, revisa las reglas de tu estado antes de ir. Si te lo impiden en la urna, puedes cubrirlo, quitártelo o cambiarlo por otra prenda para evitar problemas.

No puedes bloquear la entrada o salida de las urnas

No puedes bloquear ni intentar bloquear la entrada o salida de las urnas. Tampoco puedes impedir que una persona entre o salga del lugar.

Esa conducta puede considerarse interferencia electoral y está prohibida por leyes federales y estatales.

Los funcionarios electorales y las autoridades pueden retirar a quienes violen las reglas del lugar.

No puedes llevar armas a las urnas en algunos estados

Las reglas sobre armas varían por estado y por el tipo de edificio donde funciona la urna. En Pensilvania, por ejemplo, no se permiten armas si la urna está en una propiedad privada que las prohíbe, una escuela, un tribunal u otro lugar donde la ley estatal lo prohíba.

Eso aplica incluso si eres el dueño legal del arma.

Antes de ir a votar, revisa las reglas de tu estado y del edificio donde está tu urna.

No puedes interferir con el trabajo de los funcionarios electorales

No puedes amenazar, coaccionar ni presionar a los funcionarios o trabajadores electorales para que alteren el proceso. Eso incluye exigir que detengan el conteo de boletas o interferir con su trabajo.

Los observadores electorales pueden observar, pero no pueden intimidar votantes, hacer campaña ni interferir con el proceso.

Si presencias una conducta irregular, puedes reportarla a los funcionarios del lugar o a la línea de protección electoral.

Midterms 2026: ¿qué puedes hacer en las elecciones de EE. UU?

Puedes ir a tu urna, votar si estás registrado y permanecer en la fila si llegaste antes del cierre.

Puedes llevar una identificación válida si tu estado la requiere, aunque los requisitos varían.

También puedes llevar una boleta de muestra, impresa o en tu teléfono, pero verifica las reglas de tu centro de votación sobre el uso de dispositivos.

Si tienes dudas sobre tu registro, tu urna o tus derechos, puedes consultar Vote.gov o la autoridad electoral de tu estado.

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