A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 19 de octubre de 2026

| 07:52 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno

Las noticias presentadas por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.

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