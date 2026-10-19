Francia anuncia “toques de queda” para frenar disturbios y saqueos

Algunas ciudades ya implementaron toques de queda contra protestas. Foto: AFP.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció toques de queda en varias ciudades como medida para evitar más disturbios y saqueos como en las últimas protestas contra el encarecimiento de la vida.

La principal manifestación ocurrió el 17 de octubre, cuando un presunto grupo de extrema izquierda quemó autos, saqueó negocios y prendió fuego al ayuntamiento de Limoges. Dichas manifestaciones continuaron el domingo en París, donde hubo más saqueos que derivaron en 108 detenciones.

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La Policía de París dispersó el domingo una concentración no autorizada con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y se registraron nuevos saqueos cerca de la plaza de la República tras las protestas contra el costo de vida.



Se reportan miles de detenidos. pic.twitter.com/yJQEAxav3E — El Clarín (@SVElClarin) October 18, 2026

Tras una reunión de crisis, el primer ministro rechazó imponer un estado de emergencia. En cambio, Francia implementará “toques de queda parciales” en algunos puntos afectados.

El gobierno anunciará durante la tarde de este lunes la lista de los sitios donde se aplicará.

En Marsella, se dio a conocer una prohibición de manifestaciones entre las 12:00 y 20:00 horas de este lunes. En cambio, en Denian, frontera con Bélgica, se aplicó un decreto de toque de queda nocturno que concluirá el 25 de octubre.

🇫🇷🏛️ | Estudiantes de arte y cultura bloquean desde esta mañana el acceso al Museo del Louvre en París.



🎫 Numerosos turistas esperan en la explanada un acceso que no llegará. #Louvre #ProtestasFrancia pic.twitter.com/gOuHXAzDtb — Incidencia_Mx (@IncidenciaMx) October 19, 2026

¿Qué es y cómo aplica un toque de queda en Francia?

El toque de queda sirve para aplicar restricciones para circular en la vía pública en determinadas horas, usualmente en las noches. En Francia, puede limitarse a restringir una actividad específica en un determinado horario, sin alterar la movilidad.

Su legalidad depende de la autoridad que impone, las circunstancias y el alcance de la restricción.

Los toques de queda anunciados en Francia serían aplicados por el Estado, a través de sus prefecturas policiales, quienes tienen la facultad de aplicar medidas de seguridad y orden.

La jurisprudencia establece que, para implementar restricciones, deben cumplirse estos supuestos:

Riesgo acreditado : Elementos concretos que justifiquen la restricción en el área afectada.

: Elementos concretos que justifiquen la restricción en el área afectada. Delimitación territorial : la zona restringida debe guardar relación con los riesgos identificados.

: la zona restringida debe guardar relación con los riesgos identificados. Necesidad y proporcionalidad : la medida debe ser adecuada al objetivo de seguridad y no restringir la circulación más de lo necesario.

: la medida debe ser adecuada al objetivo de seguridad y no restringir la circulación más de lo necesario. Duración y horarios: deben justificarse en función de las circunstancias que motivan la decisión.

El saldo de las protestas

Las protestas de este fin de semana en Francia dejaron más de 2 mil 500 arrestos y aproximadamente mil agentes heridos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció una pérdida de control de la policía en “algunas ciudades” durante las manifestaciones.

El Gobierno francés subrayó que al menos 3 mil negocios fueron afectados durante los saqueos. A partir del martes, se aplicarán medidas de desempleo parcial y se activará un fondo de apoyo para comerciantes.

🚨🇫🇷: A striking contrast on the streets of #Paris : A couple sits sipping drinks at an outdoor café as flames burn just steps away.



The moment was captured Saturday near the Arc de Triomphe, on the outskirts of rioting that erupted during demonstrations over rising prices,… — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 19, 2026

Pero no realizó ningún anuncio para paliar el malestar social, aunque mantuvo un viaje a Oriente Medio con el objetivo de asegurar volúmenes de petróleo y diésel para bajar los precios.

En un mensaje televisado, el presidente Emmanuel Macron declaró que “nada justifica” la violencia ocurrida durante las protestas.

Además, acusó a un grupo de extrema izquierda como responsable de los saqueos, por lo que anunció investigaciones.

Sin embargo, no anunció una medida sobre el problema de fondo: la crisis por el encarecimiento de la vida en Francia.

‼️🇫🇷 FUERTES DISTURBIOS sacuden París: el monumento a la República luce un chaleco amarillo



París registra fuertes enfrentamientos durante protestas contra el alto costo de vida, los problemas educativos y el deterioro del modelo social francés.pic.twitter.com/cUuDUCyegy — RT en Español (@ActualidadRT) October 17, 2026

La crisis económica en Francia

Emmanuel Macron enfrenta sus últimos meses de gobierno con presión internacional por su elevado nivel de deuda, mismo que recrudeció este lunes.

Y es que, el rendimiento de la deuda soberana a 10 años subió en los mercados, reavivando temores.

El gobierno de Emmanuel Macron busca que el parlamento apruebe un ajuste fiscal de 54 mil millones de euros en 2027.

Este escenario podría reforzar el apoyo a Marine Le Pen, candidata de extrema derecha. Sin embargo, eso podría resultar contraproducente si gana la presidencia.

“Si estos disturbios refuerzan el apoyo a Marine Le Pen, hostil a la Unión Europea, podríamos asistir a nuevas caídas de la moneda única”, advirtió Kathleen Brooks, analista de XTB.

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