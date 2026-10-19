Metro CDMX: sin cierres previstos para este lunes, pero con posibles retrasos por lluvias

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) se prepara para trasladar, una semana más, a los miles de usuarios diarios a lo largo de toda la red.

Para este lunes 19 de octubre, las 195 estaciones que comprenden las 12 líneas del Metro CDMX estarán abiertas. Por ello, los usuarios pueden ascender y descender sin inconvenientes.

Metro CDMX no tiene cierres de estaciones previstos

En esta nueva semana, el Metro CDMX no tiene cierres programados en sus estaciones. Así, los usuarios pueden trasladarse sin complicaciones por las 12 líneas.

La estación Zócalo-Tenochtitlán, que se mantuvo cerrada por varias semanas, se encuentra dando servicio de forma normal, por lo que se puede ascender y descender sin contratiempos.

Anomalías y lluvias podrían afectar el estado del servicio

Las lluvias no frenan en la Ciudad de México. Ante el pronóstico para este lunes, el servicio del Metro CDMX podría verse afectado ante la presencia de precipitaciones. En consecuencia, podrían presentarse retrasos tras la activación de la marcha de seguridad.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/f3ELgcGhth — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 17, 2026

Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.