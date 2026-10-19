Colectivo por caso Axe Ceremonia encabeza movilizaciones en CDMX este 19 de octubre

Colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel”. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tiene previstas para este lunes diversas concentraciones y citas agendadas en distintas alcaldías, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En total, están previstas:

5 concentraciones

4 citas agendadas

6 eventos de esparcimiento

19 plantones

Las zonas de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Azcapotzalco podrían registrar afectaciones a la circulación, principalmente en las inmediaciones de los puntos de reunión y durante los desplazamientos de los contingentes.

Foto: UnoTV.

Concentraciones y movilizaciones sociales

Colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel”

09:00 horas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores.

Motivo: exigir que las empresas organizadoras y demás personas imputadas respondan ante la justicia por el caso relacionado con la caída de una grúa durante el concierto “Axe Ceremonia”, celebrado el 5 de abril de 2025, en el Parque Bicentenario.

Aforo estimado: 60 personas.

Posible impacto vial: circulación en el entorno de Niños Héroes y las calles próximas a los juzgados.

10:00

horas

Movimiento Antorchista de la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calles Donceles y Allende, Centro Histórico.

Motivo: solicitar la regularización de predios en distintas alcaldías, entre ellas Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Aforo estimado: 30 personas.

Posible impacto vial: calles del primer cuadro y vialidades próximas al Congreso local.

11:00

horas

Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y Unión de Inquilinos de la colonia Anáhuac

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera.

Motivo: solicitar atención de las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo para abordar asuntos de comercio y seguridad.

Aforo estimado: 30 personas.

Posible impacto vial: Diagonal 20 de Noviembre y calles cercanas de la colonia Obrera.

12:00

horas

Propietarios y trabajadores de carnicerías

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico.

Motivo: solicitar que el pago de sus productos se realice en efectivo y no mediante medios electrónicos.

Aforo estimado: 30 personas.

Posible impacto vial: Zócalo capitalino y accesos a las calles del Centro Histórico.

12:00

horas

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Puntos de reunión anunciados: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Motivo: recolección itinerante de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres para la reducción de riesgos y daños, y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo estimado: 45 personas.

Posible impacto vial: Insurgentes Sur, División del Norte, avenida Cuauhtémoc, Gran Canal y Circuito Interior, dependiendo del recorrido.

12:00

horas

Unión Nacional de Maquineros A.C.

Alcaldía: Azcapotzalco.

Lugar: Chrismo Entretenimiento, Texcoco número 218, colonia Clavería.

Motivo: registrar a las personas afectadas, determinar las afectaciones directas e indirectas y definir acciones para que puedan continuar trabajando.

Aforo estimado: 50 personas.

Posible impacto vial: calles locales de Clavería y accesos al punto de reunión.

12:30

horas

Movimiento Feminista de la Merkadita

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad número 1449, colonia Axotla.

Motivo: visibilizar y combatir las desigualdades que afectan a las mujeres, así como promover su autonomía y empoderamiento económico.

Aforo estimado: 35 personas.

Posible impacto vial: avenida Universidad y vialidades aledañas a Axotla.

13:00

horas

Vecinos de la colonia San José Insurgentes

Alcaldía: Benito Juárez.

Lugar: Alcaldía Benito Juárez, Municipio Libre número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac.

Motivo: manifestar su inconformidad con un proyecto de construcción de vivienda en las inmediaciones de San José Insurgentes.

Aforo estimado: 20 personas.

Posible impacto vial: Municipio Libre y accesos a la sede de la alcaldía.

16:00

horas

Colectivo “We R Women on Fire”

Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Lugar: Plaza Roja de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, avenida Wilfrido Massieu número 306, colonia Nueva Industrial Vallejo.

Motivo: intervención colectiva mediante el canto, en solidaridad con alumnas del Instituto Politécnico Nacional que exigen espacios educativos seguros y libres de violencia.

Aforo estimado: 50 personas.

Posible impacto vial: avenida Wilfrido Massieu y accesos a Zacatenco.

Citas agendadas y otras manifestaciones

Además de las concentraciones anteriores, la agenda contempla las siguientes actividades:

Durante el día — Feria Nacional del Mole 2026. Pueblo de San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta. La feria se realiza del 3 al 25 de octubre y tiene un aforo estimado de 5 mil personas.

Durante el día — Festival de Flores de Cempasúchil. Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Programado del 9 al 25 de octubre.

Durante el día — Exhibición de alebrijes monumentales 2026. Avenida Paseo de la Reforma y aceras de la Fuente de la Diana Cazadora, en Cuauhtémoc. La actividad está prevista del 17 de octubre al 8 de noviembre, con un aforo indicado de 15 mil personas.

Durante el día — Festival del Terror. Six Flags México, alcaldía Tlalpan, de las 10:00 horas en adelante, de acuerdo con la agenda. El evento se desarrolla del 3 de septiembre al 16 de noviembre y tiene un aforo estimado de 15 mil personas.

Estas actividades culturales y recreativas pueden generar mayor afluencia peatonal y vehicular, especialmente en Reforma, San Pedro Atocpan y las inmediaciones de Six Flags.

Conciertos y eventos artísticos de esta noche

Def Leppard

Hora: 20:00.

Lugar: Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco.

Aforo estimado: 20 mil personas.

Precaución vial: anticipar carga vehicular en los accesos al recinto y las vialidades de la zona.

Enrique Bunbury

Hora: 20:30.

Lugar: Auditorio Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aforo estimado: 9 mil 790 personas.

Precaución vial: prever mayor tránsito en las inmediaciones del recinto y el corredor de Paseo de la Reforma.

La realización de ambos conciertos coincide con el horario nocturno de mayor llegada y salida de asistentes. Por ello, conviene anticipar los traslados y consultar el estado del tránsito antes de dirigirse a estos recintos.

Alternativas viales para evitar congestionamientos

Las principales zonas que conviene considerar al planear los recorridos son el Centro Histórico, la colonia Doctores, la colonia Obrera, Narvarte Poniente, avenida Universidad, Zacatenco y los alrededores de los recintos de espectáculos.

1. Centro Histórico y colonia Doctores

Vialidades a vigilar: avenida Niños Héroes, Donceles, Allende, Plaza de la Constitución y Diagonal 20 de Noviembre.

Alternativas sugeridas: Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Chapultepec y Doctor Vértiz, según el origen y destino.

Recomendación: evitar circular por las calles inmediatas a las sedes de las concentraciones y utilizar los ejes viales para rodear la zona.

2. Insurgentes Sur y avenida Universidad

Vialidades a vigilar: avenida Insurgentes Sur, calzada Manuel Villalongín y avenida Universidad, a la altura de Axotla.

Alternativas sugeridas: avenida Revolución y Circuito Interior, de acuerdo con el trayecto.

Recomendación: si necesitas cruzar esta zona, revisa si hay afectaciones en los cruces cercanos al Monumento a la Madre o a la Comisión de Derechos Humanos.

3. Narvarte Poniente y Benito Juárez

Vialidades a vigilar: avenida Cuauhtémoc, División del Norte y Municipio Libre.

Alternativas sugeridas: Doctor Vértiz y Eje 4 Sur, dependiendo del punto de destino.

Recomendación: considera calles paralelas para recorridos cortos, siempre que no estén ocupadas por las concentraciones.

4. Zacatenco y Azcapotzalco

Vialidades a vigilar: avenida Wilfrido Massieu y calles cercanas a la colonia Clavería.

Alternativas sugeridas: Circuito Interior y avenidas principales paralelas a la zona afectada, según el recorrido.

Recomendación: para acudir a la ESIME Zacatenco o a Clavería, procura llegar con anticipación y evita estacionarte junto a los puntos de reunión.

5. Palacio de los Deportes y Auditorio Nacional

Vialidades a vigilar: accesos al Palacio de los Deportes y al Auditorio Nacional, así como las avenidas principales próximas a cada recinto.

Alternativas sugeridas: para el oriente, revisar rutas por Viaducto y Eje 3 Oriente; para el Auditorio, considerar Circuito Interior y las vías paralelas a Reforma cuando la circulación lo permita.

Recomendación: utilizar transporte público cuando resulte conveniente y verificar los accesos disponibles antes de salir.

Las rutas anteriores son opciones preventivas, no desvíos oficiales confirmados para este lunes. En otras jornadas de movilizaciones, las autoridades capitalinas han recomendado vías como Periférico, avenida Chapultepec, Doctor Vértiz, Ejes 1 y 2 Oriente y avenida División del Norte, de acuerdo con los puntos afectados.

Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte público

Sal con anticipación: considera tiempo adicional si necesitas acudir al Centro Histórico, Doctores, Obrera, Narvarte, Axotla o Zacatenco.

Consulta los reportes oficiales: revisa las actualizaciones del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL CDMX) en sus canales oficiales antes de salir y durante el trayecto.

Verifica el transporte público: consulta los avisos del Metro y Metrobús por si hay modificaciones en el servicio relacionadas con las concentraciones o los eventos.

Evita detenerte en zonas de reunión: no estaciones tu vehículo en accesos a edificios públicos, cruces o zonas de ascenso y descenso.

Mantén libres los cruces: si encuentras una concentración, reduce la velocidad y sigue las indicaciones del personal de tránsito.



Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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