¡Carga el paraguas! Lloverá este lunes en CDMX y Edomex
A su vez, este lunes, se estiman rachas de viento que alcanzarán 50 km/h.
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 19 de octubre continuarán las lluvias en la Ciudad de México, como parte del frente frío 2.
Las lluvias podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este lunes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
A su vez, la temperatura tendrá un ligero aumento, pues se estiman máximas de 24 °C para la tarde .de este lunes.
Calor, vientos y lluvias para este lunes 19 de octubre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 10 a 12 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En la capital se prevén chubascos y en el Estado de México se estiman lluvias fuertes; en ambas entidades, podrían acompañarse co descargas eléctricas.
A su vez, este 19 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
- Evita zonas lodosas o inundadas
- Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
- Evita pisar cables de electricad caídos
- En caso de necesitar ayudar, marca al 911
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