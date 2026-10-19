¡Carga el paraguas! Lloverá este lunes en CDMX y Edomex

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 19 de octubre continuarán las lluvias en la Ciudad de México, como parte del frente frío 2.

Las lluvias podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este lunes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Recuerda que se encuentra activa la #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 19/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl. pic.twitter.com/NC170CIFfj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

A su vez, la temperatura tendrá un ligero aumento, pues se estiman máximas de 24 °C para la tarde .de este lunes.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 19 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 10 a 12 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En la capital se prevén chubascos y en el Estado de México se estiman lluvias fuertes; en ambas entidades, podrían acompañarse co descargas eléctricas.

A su vez, este 19 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

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