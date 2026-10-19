La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de octubre de 2026

| 06:32 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 19 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 19 de octubre de 2026

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