Muere mexicano bajo custodia de ICE, informa Cancillería; van 18 desde enero de 2025

Foto: AFP | Ilustrativa

Un mexicano murió en Estados Unidos bajo custodia de la policía migratoria ICE, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el que suman ya 18 los connacionales fallecidos en esas circunstancias desde el regreso de Donald Trump al poder en 2025.

La cancillería acotó que el migrante murió en un centro de procesamiento en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, aunque no divulgó la identidad del fallecido, pero afirmó que ya contactó a sus familiares.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores exige el esclarecimiento del fallecimiento de un connacional en Texas, y expresa su profunda preocupación por la recurrencia de estos casos".https://t.co/RZDcgHGbt2 pic.twitter.com/W1g5UNyHEL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 19, 2026

“México expresa su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos”, indicó en un comunicado, agregando que es una “situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses”.

Asimismo, el Gobierno federal pidió además “una investigación pronta, exhaustiva y transparente” sobre este caso para determinar “las responsabilidades correspondientes”, mientras que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no se pronunció sobre el caso.

México presentó en julio demandas penales por la muerte de los 17 connacionales fallecidos bajo la custodia de agentes migratorios, mientras adelantó que presentará igualmente una denuncia por esta nueva muerte.

Trump volvió a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Decenas de miles de personas han sido arrestadas desde entonces.

México, por su parte, recurre a la vía penal al tiempo que asegura que estas acciones no afectarán la relación con su principal socio comercial.

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