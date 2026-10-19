Trudy, ya como tormenta tropical, provocará lluvias este lunes junto al frente frío 2

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Trudy se convirtió en tormenta tropical, por lo que la intensidad de las lluvias, del oleaje y de las rachas de viento disminuirán a lo largo de este lunes 19 de octubre.

#Trudy ahora como #TormentaTropical, continúa debilitándose al oeste de las costas de #Jalisco. Los efectos asociados a este ciclón disminuyen gradualmente. Más detalles en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/Ial9AP146r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026

De momento, Trudy se localiza a 250 km de Cabo Corrientes, Jalisco. Aún con su debilitamiento, provocará lluvias fuertes en Jalisco, así como chubascos en Baja California Sur.

Por su parte, el frente frío 2, en compañía de la masa de aire polar y del evento de “Norte”, continuarán provocando precipitaciones en el resto del país, así como bajas temperaturas.

¿Dónde lloverá este lunes 19 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Chiapas

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Puebla

Estado de México

Campeche

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Nayarit

Colima

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 19 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora

Sinaloa y Sonora 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Veracruz y Oaxaca

: Veracruz y Oaxaca Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Chiapas

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 2.0 a 4.0 metro de altura: costas de Nayarit, Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca

costas de Nayarit, Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Campeche

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes.

Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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