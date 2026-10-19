Trudy, ya como tormenta tropical, provocará lluvias este lunes junto al frente frío 2

| 04:41 | Ángel Sánchez | Uno TV

La tormenta tropical Trudy y el frente frío 2 provocarán lluvias intensas y bajas temperaturas en gran parte de México durante este lunes 19 de octubre.
Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Trudy se convirtió en tormenta tropical, por lo que la intensidad de las lluvias, del oleaje y de las rachas de viento disminuirán a lo largo de este lunes 19 de octubre.

De momento, Trudy se localiza a 250 km de Cabo Corrientes, Jalisco. Aún con su debilitamiento, provocará lluvias fuertes en Jalisco, así como chubascos en Baja California Sur.

Por su parte, el frente frío 2, en compañía de la masa de aire polar y del evento de “Norte”, continuarán provocando precipitaciones en el resto del país, así como bajas temperaturas.

¿Dónde lloverá este lunes 19 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Estado de México
  • Campeche

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Nayarit
  • Colima
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 19 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora
  • 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 60 a 80 km/h: Veracruz y Oaxaca
  • Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Chiapas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleajes de 2.0 a 4.0 metro de altura: costas de Nayarit, Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca
  • Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Campeche

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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