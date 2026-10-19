Jalisco pide ayuda para reconocer a manifestantes que vandalizaron el Palacio de Gobierno
El gobierno de Jalisco solicitó apoyo ciudadano para identificar a los responsables de actos de vandalismo y daños al Palacio de Gobierno durante las protestas por el agua en Guadalajara.
Luego de las protestas suscitadas este domingo en Guadalajara, Jalisco, el gobierno del estado solicitó ayuda a la población para identificar a quienes realizaron actos de vandalismo y alteraron el orden público.
Asimismo, las autoridades extendieron números de contacto para realizar las denuncias.
Protestantes vandalizaron el Palacio de Gobierno
Durante las protestas por el agua limpia en Guadalajara, registradas este domingo, manifestantes vandalizaron el Palacio de Gobierno, personas encapuchadas lanzaron artefactos explosivos y una bomba molotov.
Del mismo modo, como parte de las manifestaciones, se suscitó un incendio en el Congreso del Estado.
Los hechos se registraron después de que familias, estudiantes y niños que participaron en la protesta se retiraran del lugar. Posteriormente, personas identificadas en los reportes como integrantes del llamado bloque negro habrían realizado los actos vandálicos.
Gobierno pone números a disposición para denunciar
Tras los hechos registrados, el Gobierno de Jalisco, por medio de sus redes sociales, puso a disposición número para que la población apoye y denuncie ante los actos de vandalismo.
El número es: 33 3837 6000 y las extensiones son: 18619, 18635, 16100 y 16101.
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