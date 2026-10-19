Jalisco pide ayuda para reconocer a manifestantes que vandalizaron el Palacio de Gobierno

Protestas en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Luego de las protestas suscitadas este domingo en Guadalajara, Jalisco, el gobierno del estado solicitó ayuda a la población para identificar a quienes realizaron actos de vandalismo y alteraron el orden público.

Durante la marcha que se llevó a cabo este domingo 18 de octubre, se identificaron algunas personas realizando actos de vandalismo y alterando el orden público.



Si reconoces alguno, denúncialos ante las autoridades al: 33 3837 6000, extensiones 18619, 18635, 16100 y 16101. pic.twitter.com/wEOUhpAjkp — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 19, 2026

Asimismo, las autoridades extendieron números de contacto para realizar las denuncias.

Protestantes vandalizaron el Palacio de Gobierno

Durante las protestas por el agua limpia en Guadalajara, registradas este domingo, manifestantes vandalizaron el Palacio de Gobierno, personas encapuchadas lanzaron artefactos explosivos y una bomba molotov.

Del mismo modo, como parte de las manifestaciones, se suscitó un incendio en el Congreso del Estado.

Los hechos se registraron después de que familias, estudiantes y niños que participaron en la protesta se retiraran del lugar. Posteriormente, personas identificadas en los reportes como integrantes del llamado bloque negro habrían realizado los actos vandálicos.

Gobierno pone números a disposición para denunciar

Tras los hechos registrados, el Gobierno de Jalisco, por medio de sus redes sociales, puso a disposición número para que la población apoye y denuncie ante los actos de vandalismo.

El número es: 33 3837 6000 y las extensiones son: 18619, 18635, 16100 y 16101.

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