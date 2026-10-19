Detienen a 5 con bidones de gasolina en camioneta robada tras protestas en Guadalajara

Protestas en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Cinco personas fueron detenidas este domingo 18 de octubre en Guadalajara, Jalisco, luego de que presuntamente transportaban bidones de gasolina en una camioneta con reporte de robo, tras los disturbios registrados durante una protesta por la calidad y distribución del agua potable. Las autoridades las señalan por su posible participación en actos violentos durante la movilización.

La marcha reunió a ciudadanos que exigieron agua limpia y mejoras en el suministro. Sin embargo, durante la concentración se reportaron detonaciones de petardos, daños en inmuebles y el incendio de una puerta de madera del Poder Legislativo estatal, de acuerdo con la información proporcionada sobre los hechos.

Detienen a cinco personas tras disturbios en protesta por el agua

Según el reporte, desde el inicio de la movilización se observó a personas vestidas de negro y con el rostro cubierto. Las autoridades las señalaron por presuntamente lanzar artefactos explosivos y causar daños en el Palacio de Gobierno y sus alrededores.

Fernando Zambrano, director de Evaluación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, informó que personal del organismo recibió reportes sobre disturbios en las inmediaciones de Palacio de Gobierno.

Al parecer hay disturbios de gente subversiva que ha estado accionando barrenos y rompiendo vidrios alrededor de todo palacio.

Manifestantes denuncian presencia de grupos de choque

Durante la protesta, integrantes de la comunidad universitaria identificaron a personas que consideraron ajenas al movimiento y las señalaron como presuntos provocadores. Algunos manifestantes afirmaron que su movilización tenía como objetivo exigir agua potable en condiciones adecuadas.

“Los de la marcha somos gente sólo gente pacífica, no venimos a hacer desmanes a ningún lado, solamente a pedir agua limpia, es lo único que queremos”, declaró Fátima González, participante en la movilización.

Por su parte, un universitario identificado como Daniel explicó que la concentración se detuvo momentáneamente ante la detonación de petardos y la presunta presencia de grupos de choque.

Brigada universitaria y postura de Pablo Lemus

Durante esta segunda marcha dominical también participó la llamada brigada anti-gas, integrada por activistas universitarios capacitados para atender a posibles víctimas de represión policial. Según el testimonio de uno de sus integrantes, en esta ocasión no fue necesaria su intervención.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció mediante un mensaje en redes sociales el derecho de la ciudadanía a manifestarse. No obstante, afirmó que su administración trabaja para identificar y detener a quienes participaron en los actos violentos.

Las autoridades deberán esclarecer la participación de las cinco personas detenidas y determinar su situación jurídica. Mientras tanto, la exigencia de agua limpia continúa como eje de las movilizaciones en Guadalajara.

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