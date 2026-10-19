Trabajadores del IMSS reiteran convocatoria a su marcha del miércoles y anuncian su “mañanera”

Foto: Melina Ochoa | Archivo

La Asamblea General de Trabajadores del IMSS reiteró su llamado a marchar este miércoles en la CDMX, a la vez que anunció nuevas medidas, que incluyen la realización de una “conferencia Mañanera” paralela a la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, el organismo destacó que podría haber movilizaciones simultáneas a la de la Ciudad de México en otras partes del país, “donde existan condiciones para hacerlo”, remarcando su exigencia de destituir al titular del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como una negociación salarial justa.

Esta mañana, el sindicato pidió ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos una prórroga al llamado de los trabajadores a la huelga, al 15 de noviembre próximo, para continuar con las negociaciones y llegar a un acuerdo.

¿Qué dijo la Asamblea General de Trabajadores del IMSS?

A través de un comunicado, el movimiento de protesta de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a sus simpatizantes, organizaciones laborales y a la ciudadanía en general a marchar este miércoles para el cumplimiento de sus exigencias:

15:00 horas, partiendo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Av. Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Mientras que el llamado fue extendido a otras entidades del país, con protestas simultáneas donde sea posible.

A la vez que anunció que este martes realizará la “Mañanera de la Resistencia IMSS”, de forma paralela a la “Mañanera de la Salud”, que realiza la presidenta con el gabinete de salud en Palacio Nacional, y con “información verificable sobre el estado real de las unidades médicas, las carencias operativas y el estatus de nuestras demandas”.

Además, la organización de trabajadores destacó haber alcanzado un consenso sin precedentes entre sus 37 secciones del país, más los jubilados y pensionados (37+1), llegando este domingo a cinco acuerdos:

​Democratización de la vocería y pluralidad : diversificando los canales de información y combatiendo las campañas de desinformación.

: diversificando los canales de información y combatiendo las campañas de desinformación. ​ Sustento jurídico-legal : presentando la ruta e instrumento legal de cada acción y posicionamiento del movimiento.

: presentando la ruta e instrumento legal de cada acción y posicionamiento del movimiento. Representación democrática por centro de trabajo : emitiendo la convocatoria para la elección interna de trabajadores congresistas.

: emitiendo la convocatoria para la elección interna de trabajadores congresistas. ​ Redes de protección y blindaje laboral : conformando redes de apoyo entre los trabajadores para prevenir, encarar y denunciar cualquier acto de acoso, represión, censura, intimidación o sanción administrativa.

: conformando redes de apoyo entre los trabajadores para prevenir, encarar y denunciar cualquier acto de acoso, represión, censura, intimidación o sanción administrativa. ​Autogestión y sostenibilidad de la lucha: habilitando la recepción de apoyos solidarios (en especie o tiempo) al movimiento por parte de la base.

Toda vez que, por último, anunció su próxima Asamblea General para el próximo domingo a las 15:00 horas en el Salón Balbuena de la Ciudad de México, a la vez que remarcó como objetivos del movimiento la destitución de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, así como del comité directivo, además de la elección de nuevos representantes, la instalación del Congreso Nacional Extraordinario y una negociación salarial digna y justa.

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