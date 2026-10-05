A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 5 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

Ya suman ocho bebés muertos en hospitales del IMSS de Jalisco: ¿Qué pasó y qué investigan las autoridades?

Los hermanos gemelos detenidos por el ataque en una secundaria de Torreón podrían enfrentar hasta 60 años de prisión.

Tráfico de armas a través de aplicaciones: adolescentes en Estados Unidos utilizan WhatsApp y Telegram para abastecer a cárteles mexicanos.

Operación Enjambre: detienen a un alcalde, un exalcalde y otras 19 personas en un nuevo operativo contra la corrupción.

Un huracán y un frente frío golpean simultáneamente a México: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas?

Flávio Bolsonaro supera a Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil; habrá segunda vuelta.

Donald Trump crea la “Fuerza de Superinteligencia”: ¿Qué hará el grupo encabezado por Jay Clayton?

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