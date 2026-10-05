El Movimiento Urbano Popular encabeza las movilizaciones en CDMX este 5 de octubre

Movilizaciones en CDMX este 5 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 5 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento Urbano Popular.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 5 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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En total, están previstas:

1 marcha

9 concentraciones

3 citas agendadas

3 rodada ciclista

10 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones y manifestaciones

10:00 horas — Movimiento Urbano Popular Lugar: Hemiciclo a Juárez. Demanda: Acceso a vivienda adecuada y asequible. Aforo estimado: 150 personas.

10:00 horas — Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores. Demanda: Denuncia de presuntas violaciones a derechos y exigencia de la entrega de una recién nacida a su madre. Aforo: 50 personas. Se prevén posibles afectaciones viales.

11:00 horas — Colectiva Las Tonantzin Lugar: Juzgados Penales de la CDMX, Doctor Lavista 114. Demanda: Justicia para una víctima y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley. Aforo: 30 personas.

11:00 horas — Familiares de una joven desaparecida Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes 102, Doctores. Demanda: Avances en la investigación de la desaparición de una joven en Iztapalapa. Aforo: 5 personas.

12:00 horas — Plataforma 4:20 Actividades simultáneas en: Monumento a la Madre. División del Norte y avenida Cuauhtémoc. Gran Canal y Circuito Interior. Objetivo: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Aforo: 45 personas.

Durante el día — Mercaditas de Colectivas Feministas Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución. Demanda: Protesta por presuntos actos de intimidación y recuperación de espacios en la Alameda Central. Aforo: 20 personas.

11:00 horas — Unidad Nacional Independiente en Resistencia Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez. Objetivo: Continuar mesas de trabajo con autoridades.

17:00 horas — Núcleo de Solicitantes de Vivienda Campamento Camarada Celestino Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución. Demanda: Presupuesto y acceso a programas de vivienda.

17:00 horas — Vecinos de Cuevitas Caramagüey Lugar: Secretaría de Gobierno. Demanda: Reubicación de la Línea 4 del Cablebús.

19:00 horas — Frente Popular de las Comunidades Indígenas Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México, Iztacalco. Demanda: Incorporación a programas de vivienda.



La agenda oficial también contempla plantones en inmediaciones del Zócalo, Suprema Corte, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Eventos que también pueden incrementar la movilidad

Feria Nacional del Mole: San Pedro Atocpan, Milpa Alta; del 2 al 25 de octubre, con aforo previsto de hasta 5 mil personas.

San Pedro Atocpan, Milpa Alta; del 2 al 25 de octubre, con aforo previsto de hasta 5 mil personas. Lucha libre: Arena México, Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, con aforo estimado de 200 personas.

Arena México, Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, con aforo estimado de 200 personas. Festival del Terror: Six Flags México, Tlalpan, actividad vigente hasta el 16 de noviembre, con aforo previsto de hasta 15 mil personas.

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