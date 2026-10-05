Operativo contra robo a transportistas en San Luis Potosí deja 9 detenidos; aseguran 30 inhibidores, armas y vehículos

Cateo en San Luis Potosí deja 9 detenidos. Foto: Omar García Hrafuch

Mediante su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que durante un cateo en San Luis Potosí, autoridades detuvieron a nueve hombres y aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, vehículos, armas, autopartes y mercancía, en un inmueble relacionado con investigaciones por robo al autotransporte federal.

¿Qué aseguraron durante el cateo en San Luis Potosí?

De acuerdo con García Harfuch, durante el operativo fueron asegurados:

30 inhibidores de señal

359 antenas inhibidoras

1 arma larga

Cartuchos y cargadores

6 montacargas

110 autopartes

10 vehículos

297 tarimas con mercancía

El inmueble estaría relacionado con actividades de robo al autotransporte federal, de acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad.

Nueve personas detenidas durante cateo

Asimismo, como parte del operativo, compartió en su perfil de la red social X una fotografía con la imagen de nueve personas detenidas. Se desconoce la identidad de los implicados.

No se tiene hasta el momento información sobre si los detenidos tienen algún vinculo con grupos del crimen organizado de San Luis Potosí o de estados aledaños.

En San Luis Potosí, como resultado de trabajos de investigación, personal de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal @SSPCMexico , @GN_MEXICO_ y la Guardia Civil Estatal, ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte… pic.twitter.com/nckrHVx3GC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 5, 2026

Buscan reforzar seguridad en la carretera 57

El titular de la SSPC señaló que el aseguramiento representa un avance en las acciones contra el robo a transportistas y busca contribuir a mejorar la seguridad en la carretera 57, una de las principales vías de comunicación del país.

García Harfuch también reconoció la colaboración del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y de las autoridades estatales para llevar a cabo el operativo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.