Las de hoy | 5 de octubre de 2026

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El Universal: Subsidiarán empresas de Fuerzas Armadas con 127 millones de pesos al día

El Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías van a recibir subsidios de 46 mil 529 millones de pesos en 2027, porque gastan más de lo que ingresan.

Subsidiarán empresas de Fuerzas Armadas con 127 millones de pesos al día El Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías van a recibir subsidios de 46 mil 529 millones de pesos en 2027, porque gastan más de lo que ingresan. Reforma: Militarizar aduanas; persiste huachicoleo

Encarga 4T cruces al Ejército, pero no frena contrabando.

Militarizar aduanas; persiste huachicoleo Encarga 4T cruces al Ejército, pero no frena contrabando. Excélsior: Usurpan 39 curules de indígenas en Diputados

Partidos políticos usaron las acciones afirmativas para simular representación en la Cámara, empleando lugares destinados a minorías, revela un estudio.

Usurpan 39 curules de indígenas en Diputados Partidos políticos usaron las acciones afirmativas para simular representación en la Cámara, empleando lugares destinados a minorías, revela un estudio. Milenio Diario: Bolsonaro sacude a Lula y van a la segunda vuelta

El candidato ultraconservador supera por menos de 2 puntos al presidente y pone en jaque el proyecto de izquierda de América Latina; la derecha también arrasa en Sao Paulo.

Bolsonaro sacude a Lula y van a la segunda vuelta El candidato ultraconservador supera por menos de 2 puntos al presidente y pone en jaque el proyecto de izquierda de América Latina; la derecha también arrasa en Sao Paulo. La Jornada: Brasil: Lula da Silva y Bolsonaro se van a la segunda vuelta

Es elección clave para el futuro político de América Latina.

Brasil: Lula da Silva y Bolsonaro se van a la segunda vuelta Es elección clave para el futuro político de América Latina. El Financiero: Reconoce el Fondo Monetario Internacional mejoría en el crecimiento de México

Sugiere el organismo a las autoridades financieras acelerar la consolidación fiscal para bajar la deuda.

Reconoce el Fondo Monetario Internacional mejoría en el crecimiento de México Sugiere el organismo a las autoridades financieras acelerar la consolidación fiscal para bajar la deuda. El Economista: Fondo Monetario Internacional sube previsión de crecimiento del PIB de México en 2026, de 1.2 a 1.5%

“Deuda seguirá en ascenso si no se acelera ajuste fiscal”.

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