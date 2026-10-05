Las de hoy | 5 de octubre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 5 de octubre de 2026
- El Universal: Subsidiarán empresas de Fuerzas Armadas con 127 millones de pesos al día
El Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías van a recibir subsidios de 46 mil 529 millones de pesos en 2027, porque gastan más de lo que ingresan.
- Reforma: Militarizar aduanas; persiste huachicoleo
Encarga 4T cruces al Ejército, pero no frena contrabando.
- Excélsior: Usurpan 39 curules de indígenas en Diputados
Partidos políticos usaron las acciones afirmativas para simular representación en la Cámara, empleando lugares destinados a minorías, revela un estudio.
- Milenio Diario: Bolsonaro sacude a Lula y van a la segunda vuelta
El candidato ultraconservador supera por menos de 2 puntos al presidente y pone en jaque el proyecto de izquierda de América Latina; la derecha también arrasa en Sao Paulo.
- La Jornada: Brasil: Lula da Silva y Bolsonaro se van a la segunda vuelta
Es elección clave para el futuro político de América Latina.
- El Financiero: Reconoce el Fondo Monetario Internacional mejoría en el crecimiento de México
Sugiere el organismo a las autoridades financieras acelerar la consolidación fiscal para bajar la deuda.
- El Economista: Fondo Monetario Internacional sube previsión de crecimiento del PIB de México en 2026, de 1.2 a 1.5%
“Deuda seguirá en ascenso si no se acelera ajuste fiscal”.
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