Las de hoy | 5 de octubre de 2026

| 08:06 | Bryan Rivera González | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 5 de octubre de 2026

  • El Universal: Subsidiarán empresas de Fuerzas Armadas con 127 millones de pesos al día
    El Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías van a recibir subsidios de 46 mil 529 millones de pesos en 2027, porque gastan más de lo que ingresan.
  • Reforma: Militarizar aduanas; persiste huachicoleo
    Encarga 4T cruces al Ejército, pero no frena contrabando.
  • Excélsior: Usurpan 39 curules de indígenas en Diputados
    Partidos políticos usaron las acciones afirmativas para simular representación en la Cámara, empleando lugares destinados a minorías, revela un estudio.
  • Milenio Diario: Bolsonaro sacude a Lula y van a la segunda vuelta
    El candidato ultraconservador supera por menos de 2 puntos al presidente y pone en jaque el proyecto de izquierda de América Latina; la derecha también arrasa en Sao Paulo.
  • La Jornada: Brasil: Lula da Silva y Bolsonaro se van a la segunda vuelta
    Es elección clave para el futuro político de América Latina.
  • El Financiero: Reconoce el Fondo Monetario Internacional mejoría en el crecimiento de México
    Sugiere el organismo a las autoridades financieras acelerar la consolidación fiscal para bajar la deuda.
  • El Economista: Fondo Monetario Internacional sube previsión de crecimiento del PIB de México en 2026, de 1.2 a 1.5%
    “Deuda seguirá en ascenso si no se acelera ajuste fiscal”.

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