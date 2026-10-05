La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que no llegó sola a la Presidencia, sino de la mano de todas las mujeres mexicanas. Sostiene que el hecho de que una mujer haya llegado a la Presidencia es resultado de la lucha de las mujeres a nivel nacional e internacional.

Destaca que llegar a la Presidencia representa un símbolo, pero señala que el objetivo de su administración es ayudar, proteger, promover y empoderar a las mujeres mexicanas, así como generar condiciones para su autonomía.