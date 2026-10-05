La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de octubre de 2026
Mañanera de Claudia Sheinbaum este lunes 5 de octubre de 2026, en vivo por Uno TV.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 5 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 5 de octubre de 2026
Mediante un enlace desde el Centro Libre de Tecámac, Estado de México, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria de la Secretaría de Mujeres, señala que todas las llamadas recibidas a la línea de emergencia 079 se filtran y canalizan al Centro Libre más cercano para su atención.
La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que no llegó sola a la Presidencia, sino de la mano de todas las mujeres mexicanas. Sostiene que el hecho de que una mujer haya llegado a la Presidencia es resultado de la lucha de las mujeres a nivel nacional e internacional.
Destaca que llegar a la Presidencia representa un símbolo, pero señala que el objetivo de su administración es ayudar, proteger, promover y empoderar a las mujeres mexicanas, así como generar condiciones para su autonomía.
En su intervención en la mañanera, Alma Lilia Ruíz Bautista, integrante de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y organizadora comunitaria en Oaxaca, comparte su experiencia dentro de este programa.
Hace un llamado a las mujeres a sumarse a la iniciativa. Para ello, precisa que pueden realizar su registro en la plataforma correspondiente o acudir al Centro LIBRE más cercano y participar en esta red de organización comunitaria.
En su intervención en la mañanera, Lorena Alcaide Rendón, víctima que acudió al Centro LIBRE de Tecámac, Estado de México, cuenta su experiencia en el espacio mexiquense.
En su intervención en la mañanera, Clara Abigail Reyes Evangelista, licenciada en Derecho y representante de las abogadas de las mujeres, reconoce la labor que realizan más de mil profesionales del derecho, quienes ofrecen asesoría jurídica gratuita a mujeres en los Centros LIBRES y mediante la Línea de las Mujeres, disponible en el 079, opción 1. Su trabajo contempla un acompañamiento con perspectiva de género y busca garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.
Por última, manifiesta que cada cifra presentada representa a mujeres con más herramientas para ejercer sus derechos y vivir libres de violencia; precisa que ese es el propósito de la Secretaría de las Mujeres.
También informa que 197 mil 446 mujeres están registradas en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Además, señaló que los Centros LIBRES para las Mujeres han brindado 1 millón 436 mil 869 servicios y han atendido a 656 mil 344 mujeres.
Mediante un enlace desde el Centro Libre de Tecámac, Estado de México, Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de Mujeres, informa sobre los avances que han alcanzado las mujeres durante estos dos años de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Detalla que se han distribuido más de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres en diversas lenguas indígenas. Asimismo, recordó que, mediante la línea de emergencia 079, opción 1, se brinda apoyo a mujeres ante situaciones de violencia y orientación sobre los servicios disponibles.
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Señala que ya está disponible la Revista del Consumidor de octubre y presenta su contenido.
Presenta los precios promedios del diésel.
Asimismo, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Recuerda que el Gobierno de México mantiene un seguimiento permanente a los acuerdos con empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización de los precios del diésel.
Precisa que, al 2 de octubre, 8 mil 933 estaciones venden por debajo de los 27 pesos el costo del diésel, lo que representa el 87.4% del sector.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Secretaría de Mujeres dará el informe de actividades
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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