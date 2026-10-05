España adelanta elecciones: Pedro Sánchez disuelve las Cortes en medio de crisis de vivienda

En los comicios se renovarán las diputaciones y senadurías. Foto: AFP.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre de este 2026, en las que su partido busca ganar más diputaciones en un contexto de protestas sociales por la crisis de viviendas.

Este lunes 5 de octubre, el líder socialista anunció la disolución de las Cortes Generales para convocar al proceso electoral.

“He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales”, dijo en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales.



España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento.



Toca… pic.twitter.com/7TJYjaceP3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2026

De cara a la renovación del Congreso, resaltó que ”para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”.

Antes de este anuncio, las elecciones generales de España no tenían una fecha definida, pues se convocan al aproximarse el mandato de las Cortes, es decir, del Congreso de los Diputados y del Senado. Por ello, se estimaba que los comicios ocurrieran aproximadamente en junio del 2027.

Con el adelanto de estas elecciones para 2026, España renovará las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

¿Por qué adelantaron las elecciones en España para este 2026?

Pedro Sánchez ha estado en el poder desde el 2018. Actualmente, enfrenta retos en el Congreso, debido a la fragilidad parlamentaria de su coalición, que es minoría. Por ello, adelantar las elecciones de España para este 2026 ayudaría a que su coalición gane más escaños, sacando adelante sus proyectos.

Pedro Sánchez declaró que necesita “una mayoría mucho más amplia, progresista” en el Parlamento, impulsando así las reformas pendientes.

Sin embargo, las encuestas más recientes sobre intención de voto sitúan al conservador Partido Popular (PP), su principal opositor, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta. Ante ese cerrado margen, el partido de ultraderecha Voz se perfila como uno de los posibles apoyos a los que recurrirá el PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró el adelanto de las elecciones en España para este 2026. “Por fin decidirán los españoles”. Su partido llevaba meses exigiendo unos comicios anticipadas.

“Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles”, agregó.

Crisis de la vivienda

Este anuncio se da después de la ola de protestas por la vivienda desatadas tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue convertida en símbolo de las dificultades para acceder a una vivienda.

La madrileña fue obligada a abandonar el piso en el que vivió por siete décadas, después de que el inmueble fue adquirido por una empresa de inversión que contemplaba subir el alquiler un 275%.

En ese marco, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos decretos reales el 29 de septiembre, enfocados en fomentar una vivienda asequible y proteger ante desalojos. Sin embargo, el Congreso (cuya mayoría se opone al gobierno socialista) rechazó dichas medidas, lo que desató protestas en varias ciudades.

Actualmente, cientos de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid para presionar a favor de reformas.

“Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda”, aseveró a periodistas Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

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