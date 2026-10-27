A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 27 de octubre de 2026

| 07:03 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia. 

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Renuncia de Guadalupe Taddei al INE activa proceso de sustitución en San Lázaro

Nacional

Renuncia de Guadalupe Taddei al INE activa proceso de sustitución en San Lázaro

De Edomex a Yucatán: así se vivió el paro nacional de transportistas

Nacional

De Edomex a Yucatán: así se vivió el paro nacional de transportistas

Consejeros del INE cierran reunión sin definir presidencia interina; así se podría elegir

Nacional

Consejeros del INE cierran reunión sin definir presidencia interina; así se podría elegir

Video