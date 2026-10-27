Israel decide sobre el gobierno de Netanyahu en primeras elecciones desde los ataques de Hamás

Foto: AFP

Un Israel profundamente dividido comenzó a votar este martes por primera vez desde los ataques del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre de 2023, en unas elecciones que servirán como veredicto sobre el giro del país a la derecha bajo el mando del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La votación se celebra a la sombra de los tres años de guerras regionales desatadas por los ataques, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y con la seguridad como tema central de la campaña.

Las urnas abrieron a las 7:00 hora local (23:00 hora de México) y cerrarán a las 22:00 hora local (15:00 hora de México). Podrán votar unas 7.3 millones de personas, con más de un millón de jóvenes que sufragarán por primera vez. Los sondeos indican que estos se identifican mayoritariamente como de centroderecha o derecha.

Mientras que la elección se realiza en momentos en que Israel parece cada vez más aislado en el escenario mundial tras su devastadora campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como un giro a la extrema derecha y el nacionalismo religioso. Las últimas encuestas muestran a Netanyahu, su primer ministro más longevo, codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, novato político y exjefe militar cuyo talante tranquilo parece su antítesis.

“Creo que es una de las elecciones más importantes en la historia del Estado de Israel”, comentó Uriel Brandler, un agente inmobiliario de 58 años, en Jerusalén la víspera de la votación. “El país definitivamente necesita un cambio para mejor en todos los aspectos”.

Netanyahu, de 77 años, ha sido primer ministro de Israel por 19 años no continuos. El hábil operador político centró su campaña en sus credenciales de seguridad, al destacar su relación cercana con el presidente estadounidense, Donald Trump. Después del 7 de octubre, Netanyahu lanzó varias guerras que dejaron a Gaza en escombros, Israel ocupó el sur de Líbano y bombardeó a su archirrival Irán con apoyo estadounidense. En casa, los israelíes han sido bombardeados por Irán, Hamás, el movimiento libanés Hezbolá y los combatientes hutíes de Yemen.

“Sin miedo”

Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, dijo que votaría por Netanyahu “porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles”. “Tiene todo el apoyo del gobierno estadounidense”, comentó, y “creo que es un hombre sin miedo de actuar”.

Netanyahu volvió al poder en diciembre de 2022, en una coalición que incluye a la extrema derecha ultranacionalista, cuya influencia se ha disparado. La oposición ha fustigado el ingreso de partidos ultraortodoxos que luchan por mantener a los estudiantes judíos religiosos fuera del ejército, el cual está urgido de personal.

Una de las mayores críticas contra Netanyahu es su incapacidad de asumir la responsabilidad de los ataques del 7 de octubre, la jornada más mortal en la historia del país. Eisenkot, de 66 años, prometió instalar una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que propiciaron los ataques, algo que el gobierno actual ha evitado. El exjefe militar y su partido Yashar encabezan un bloque informal de partidos que van de la derecha a la centroizquierda.

Eisenkot se opone a la creación de un Estado palestino y apoya los asentamientos israelíes, pero prometió contener la violencia de los colonos en Cisjordania. Eisenkot ni Netanyahu han dicho públicamente que se aliarán con listas de partidos de mayoría árabe, que representan 21% de la población israelí, y que podrían decidir quién encabezará el próximo gobierno si los resultados son estrechos.

Los resultados finales podrían tardar varios días en conocerse, y es poco probable que un solo partido se acerque a los 61 escaños necesarios para lograr una mayoría en el Parlamento (Kneset) de 120 miembros. Armar una coalición podría tardar semanas o meses, y podría haber una nueva votación si fracasan las negociaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.