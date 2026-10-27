De Edomex a Yucatán: así se vivió el paro nacional de transportistas

La protesta nacional de transportistas provocó este lunes caravanas, concentraciones y afectaciones viales en distintos estados de México. Los operadores exigieron mayor seguridad en carreteras, freno a las extorsiones y mejores condiciones para el sector.

Las movilizaciones se registraron en autopistas, carreteras federales, casetas y vialidades urbanas. Los transportistas también reclamaron la revisión de peajes, trámites, cobros y servicios relacionados con sus actividades.

Protesta de transportistas afecta carreteras en varios estados

En Tepotzotlán, Estado de México, cerca de 30 camiones y tráileres se concentraron sobre la autopista México-Querétaro. Después avanzaron en caravana a marcha lenta hasta Calzada Vallejo, donde fueron detenidos por elementos de Tránsito de la Ciudad de México.

En Puebla, hubo concentraciones en la caseta de San Martín Texmelucan, sobre la autopista México-Puebla, y en el parque industrial Chachapa, en Amozoc. También se reportó presencia de unidades en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en la región de Tehuacán.

En Guanajuato, las movilizaciones se desarrollaron en los corredores León-Silao, Puerto Interior, Irapuato y el Eje Metropolitano.

Mientras tanto, en Michoacán, más de un centenar de unidades recorrieron el libramiento de Morelia. Los participantes denunciaron robos, extorsiones y presuntos cobros irregulares en la autopista de Occidente.

Jalisco, Zacatecas y Veracruz también registran movilizaciones

En Jalisco, los transportistas mantuvieron presencia en la carretera a Chapala y en las salidas hacia Zapotlanejo, Vallarta y Colima.

Zacatecas también se vio afectado. La principal concentración se registró en la caseta de Calera.

En Veracruz, las protestas se instalaron en la salida de Coatzacoalcos hacia Minatitlán y en el tramo Xalapa-Banderilla.

Por su parte, en Yucatán, los operadores bloquearon parcialmente el Periférico de Mérida y la carretera Mérida-Campeche. Entre sus demandas estuvieron mayor seguridad, reducción de peajes y revisión de trámites y cobros.

Transportistas se movilizan en Tabasco, Baja California y Chihuahua

En Tabasco, decenas de unidades realizaron una caravana desde Villahermosa hacia Cárdenas, con afectaciones en la carretera federal.

Baja California no fue la excepción. Tractocamiones recorrieron vialidades de Tijuana rumbo al Centro de Gobierno; además de seguridad, reclamaron por costos operativos, regulaciones y servicios de grúas.

En Tamaulipas, los transportistas partieron de Altamira hacia el puerto por la avenida de la Industria y el bulevar de los Ríos.

Por último, en Ciudad Juárez, Chihuahua, marcharon desde el Estadio Benito Juárez por avenidas principales. Aseguraron que buscaban visibilizar la inseguridad carretera sin afectar los cruces internacionales ni las casetas.

Los transportistas señalaron que permanecerán atentos a las mesas de diálogo con autoridades federales para obtener respuestas a sus demandas.

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