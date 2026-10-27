Salida de Taddei era necesaria, pero aún falta limpiar el INE: Silva-Herzog Márquez

La crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) es un hecho sin precedentes, derivado de actos graves de corrupción, conflicto de intereses y el uso discrecional de las arcas del organismo por parte de su expresidenta, Guadalupe Taddei, señala Jesús Silva-Herzog, agregando que su salida era un paso impostergable ante lo insostenible de su permanencia tras las revelaciones de la prensa, pero advierte que la renuncia por sí sola no garantiza la recuperación de la autonomía ni de la credibilidad del árbitro electoral de cara al proceso de 2027.

Asimismo, para Noticias en Claro, el analista atribuye esta problemática no solo al cinismo y torpeza de Taddei, sino a un diseño institucional perverso conocido como la “presidencialización” del INE, que otorgó megapoderes a la presidencia para nombrar cuadros administrativos sin contrapesos colegiados ni el voto de los consejeros. Sostiene que Taddei operó amparada por una supuesta “coraza de impunidad” política y destaca la urgencia de limpiar la estructura administrativa del instituto, así como de elegir a un sucesor de consenso que respete a las fuerzas políticas y trabaje verdaderamente en equipo.

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