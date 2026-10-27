¡No olvides el paraguas! SMN prevé lluvia en 30 estados este martes

Lluvia. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 27 de octubre se esperan lluvias en 30 estados del país, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes en dos estados.

Vance continúa como tormenta tropical durante las primeras horas de este martes. Por ello, continuará afectando a Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde se prevén lluvias fuertes, alto oleaje e intensas rachas de viento.

¿Dónde lloverá este martes 27 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Colima

Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

Nayarit

Durango

Zacatecas

Michoacán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Morelos

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 27 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora

Sinaloa y Sonora 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca

: Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán

costas de Jalisco, Colima y Michoacán Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Oaxaca, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con intervalos de chubascos. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

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