Trabajadores del IMSS en Reforma: estas son las protestas en la CDMX este 27 de octubre

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas. Foto: Cuartoscuro.

Un total de 30 protestas y actividades se realizarán este martes 27 de octubre en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX). Destacan dos pequeñas concentraciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que podrían causar tráfico en Paseo de la Reforma.

Habrá 11 concentraciones; tres citas agendadas; una rodada ciclista; una rodada motociclista y 14 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Mapa de principales concentraciones en CDMX. Foto: UnoTV (elaborado con IA).

Entre las principales protestas de este 27 de octubre figura una concentración de trabajadores del IMSS en Paseo de la Reforma y Calzada de Tlalpan, donde celebrarán asambleas, a lo que se suman actividades relacionadas con el Día de Muertos en la CDMX.

Protestas y actividades en la CDMX este 27 de octubre

Trabajadoras de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Oficinas centrales del IMSS, donde mantienen un plantón, avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez.

Oficinas centrales del IMSS, donde mantienen un plantón, avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez. Demanda: Realizarán una asamblea para acordar las próximas actividades en demanda de un salario digno, prestaciones justas para todas las categorías, plantillas suficientes, mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional.

Realizarán una asamblea para acordar las próximas actividades en demanda de un salario digno, prestaciones justas para todas las categorías, plantillas suficientes, mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional. Actividades: A las 15:30 horas habrá una plática sobre el salario con especialistas del Centro Multidisciplinario de Economía.

A las 15:30 horas habrá una plática sobre el salario con especialistas del Centro Multidisciplinario de Economía. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 50 personas.

Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, calzada de Tlalpan número 1036, colonia Nativitas.

Sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, calzada de Tlalpan número 1036, colonia Nativitas. Demanda: Celebrarán el primer encuentro de trabajadores rumbo al Consejo Nacional de Representantes del Sector Salud. Discutirán el plan de acción para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial, basificación del personal, presupuesto y abasto de insumos.

Celebrarán el primer encuentro de trabajadores rumbo al Consejo Nacional de Representantes del Sector Salud. Discutirán el plan de acción para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial, basificación del personal, presupuesto y abasto de insumos. Organizaciones en apoyo: Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, Grupo de Investigación sobre Precariedad Laboral del Sector Salud y Unión Nacional de Enfermería Mexicana.

Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, Grupo de Investigación sobre Precariedad Laboral del Sector Salud y Unión Nacional de Enfermería Mexicana. Observaciones: No se descarta la asistencia de otras organizaciones del sector salud y que se realicen expresiones públicas afuera del recinto al inicio y al término del encuentro.

No se descarta la asistencia de otras organizaciones del sector salud y que se realicen expresiones públicas afuera del recinto al inicio y al término del encuentro. Aforo: 120 personas.

Familiares de menor de edad víctima de hechos de tránsito

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista número 114, colonia Doctores.

Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista número 114, colonia Doctores. Demanda: Exigen justicia para un menor de edad atropellado el 22 de octubre de 2025 por un conductor que circulaba a exceso de velocidad. Piden que el responsable sea juzgado conforme a la ley.

Exigen justicia para un menor de edad atropellado el 22 de octubre de 2025 por un conductor que circulaba a exceso de velocidad. Piden que el responsable sea juzgado conforme a la ley. Observaciones: No se descarta que se sumen organizaciones sociales en apoyo y que haya afectaciones viales durante las actividades.

No se descarta que se sumen organizaciones sociales en apoyo y que haya afectaciones viales durante las actividades. Aforo: 30 personas.

Colectiva “Brujas Incansables”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 09:30 horas.

09:30 horas. Lugar: Estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro, avenida Niños Héroes y Doctor Velasco, colonia Doctores.

Estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro, avenida Niños Héroes y Doctor Velasco, colonia Doctores. Demanda: Se concentrarán para acudir a Ciudad Judicial y exigir transparencia y apego a la ley en la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada. También piden que el personal aplique estrictamente los protocolos de perspectiva de género e interés superior de la niñez, especialmente cuando existan antecedentes o presunción de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Se concentrarán para acudir a Ciudad Judicial y exigir transparencia y apego a la ley en la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada. También piden que el personal aplique estrictamente los protocolos de perspectiva de género e interés superior de la niñez, especialmente cuando existan antecedentes o presunción de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Observaciones: No se descarta que se sumen otras colectivas feministas y que haya afectaciones viales.

No se descarta que se sumen otras colectivas feministas y que haya afectaciones viales. Aforo: 50 personas.

Movimiento Pacífico por la Dignidad de la Práctica Ifa Orisa

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Londres número 247, colonia Juárez.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Londres número 247, colonia Juárez. Demanda: En el marco del Día Internacional de la Libertad Religiosa, realizarán una manifestación para exigir el cese inmediato de la discriminación, estigmatización y violencia religiosa, así como un marco de regulación, respeto y protección que garantice el libre ejercicio del culto sin amenazas a la integridad física ni a los espacios sagrados.

En el marco del Día Internacional de la Libertad Religiosa, realizarán una manifestación para exigir el cese inmediato de la discriminación, estigmatización y violencia religiosa, así como un marco de regulación, respeto y protección que garantice el libre ejercicio del culto sin amenazas a la integridad física ni a los espacios sagrados. Organizaciones en apoyo: Asociación Internacional de Tradiciones Ancestrales Afrodescendientes, A.C.; Asociación Yoruba Ifa Orisa de México Agrupación Religiosa; Orishas México e Instituto Cultural de la Regla de Osha, Ifa y Palo Monte.

Asociación Internacional de Tradiciones Ancestrales Afrodescendientes, A.C.; Asociación Yoruba Ifa Orisa de México Agrupación Religiosa; Orishas México e Instituto Cultural de la Regla de Osha, Ifa y Palo Monte. Observaciones: No se descartan afectaciones viales durante el desarrollo de sus actividades.

No se descartan afectaciones viales durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 60 personas.

Colectiva “Micelias”

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles.

Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles. Demanda: Recaudarán víveres para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde exigen la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.

Recaudarán víveres para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde exigen la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge. Aforo: 35 personas.

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Demanda: Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Tejido Antifascista

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez. Demanda: Realizarán una acción colectiva contra la brutalidad, en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión que atribuyen a las autoridades durante diversas manifestaciones y marchas en el país. También exigen disolver el cuerpo antimotines e investigar y castigar a los policías presuntamente responsables de casos de represión y tortura.

Realizarán una acción colectiva contra la brutalidad, en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión que atribuyen a las autoridades durante diversas manifestaciones y marchas en el país. También exigen disolver el cuerpo antimotines e investigar y castigar a los policías presuntamente responsables de casos de represión y tortura. Organizaciones en apoyo: Firmas por Palestina México, Radio Zapote, Red de Comunicación Alternativa y Popular, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Terror Policías, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Un Altavoz, Ternurines Guerrilleros, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, Kamiltik, Generación Zurda Mx, Cheems Dios, Furia No Binarie de Acción Revolucionaria, Frente de Liberación Ciudadana, Anarkx Komunalista, Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat, A.C., Rebelión Científica Mx y Día a Día por Palestina.

Firmas por Palestina México, Radio Zapote, Red de Comunicación Alternativa y Popular, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Terror Policías, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Un Altavoz, Ternurines Guerrilleros, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, Kamiltik, Generación Zurda Mx, Cheems Dios, Furia No Binarie de Acción Revolucionaria, Frente de Liberación Ciudadana, Anarkx Komunalista, Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat, A.C., Rebelión Científica Mx y Día a Día por Palestina. Observaciones: No se descartan afectaciones viales ni pintas como medida de protesta.

No se descartan afectaciones viales ni pintas como medida de protesta. Aforo: 150 personas.

Comunidad Autogestiva Organizada Subversiva “La Kaos”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Local de Tlate, edificio Chihuahua, avenida Paseo de la Reforma y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco.

Local de Tlate, edificio Chihuahua, avenida Paseo de la Reforma y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco. Demanda: Se reunirán para acordar los preparativos para colocar la ofrenda “Por la libertad y la memoria estudiantil en Tlatelolco”.

Se reunirán para acordar los preparativos para colocar la ofrenda “Por la libertad y la memoria estudiantil en Tlatelolco”. Organizaciones en apoyo: Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Asamblea Interuniversitaria Caminando con la Sexta y Coordinación Estudiantil Contra la Represión.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Asamblea Interuniversitaria Caminando con la Sexta y Coordinación Estudiantil Contra la Represión. Aforo: 30 personas.

Unión General de Trabajadores de México

Alcaldía: Venustiano Carranza.

Venustiano Carranza. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Sede de la alcaldía Venustiano Carranza, avenida Francisco del Paso y Troncoso número 219, colonia Jardín Balbuena.

Sede de la alcaldía Venustiano Carranza, avenida Francisco del Paso y Troncoso número 219, colonia Jardín Balbuena. Demanda: Se manifestarán en defensa de sus derechos laborales y exigirán un salario justo e insumos suficientes para ofrecer un servicio de calidad.

Se manifestarán en defensa de sus derechos laborales y exigirán un salario justo e insumos suficientes para ofrecer un servicio de calidad. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 80 personas.

Familiares y amigos de estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Interior sin número, Ciudad Universitaria.

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Interior sin número, Ciudad Universitaria. Demanda: Realizarán una olla comunitaria por el asesinato de un estudiante activista ocurrido en octubre de 2011.

Realizarán una olla comunitaria por el asesinato de un estudiante activista ocurrido en octubre de 2011. Aforo: 20 personas.

Citas agendadas para hoy

Ex trabajadores de Altos Hornos del Estado de Coahuila

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bulevar Adolfo López Mateos número 1968, colonia Alpes.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bulevar Adolfo López Mateos número 1968, colonia Alpes. Demanda: Solicitan que la empresa AMSA les pague su liquidación.

Solicitan que la empresa AMSA les pague su liquidación. Aforo: 20 personas.

Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 16:30 horas.

16:30 horas. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan espacios en la vía pública para vender sus artesanías.

Solicitan espacios en la vía pública para vender sus artesanías. Aforo: 10 personas.

Sendero Comunitario para la Emancipación, A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan su incorporación a programas de vivienda y empleo.

Solicitan su incorporación a programas de vivienda y empleo. Aforo: 20 personas.

Rodada motociclista y ciclista

Bikers Stunt

Alcaldía de salida: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Hora: 22:00 horas.

22:00 horas. Lugar de salida: Taller Biker Stunt, avenida Orizaba número 154, colonia San Felipe de Jesús.

Taller Biker Stunt, avenida Orizaba número 154, colonia San Felipe de Jesús. Destino: Templo de San Hipólito y San Casiano, calle Zarco número 12, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Templo de San Hipólito y San Casiano, calle Zarco número 12, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Rodada anual a San Judas Tadeo.

Rodada anual a San Judas Tadeo. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto.

No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto. Aforo: 60 personas.

Galactibikers

Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Horas: 19:45 y 20:15 horas.

19:45 y 20:15 horas. Lugar 1: Deportivo Miguel Alemán, sin número, colonia Lindavista.

Deportivo Miguel Alemán, sin número, colonia Lindavista. Lugar 2: Jardín Euzkaro, calles Caso y calzada de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.

Jardín Euzkaro, calles Caso y calzada de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes. Destino: Casa de los Duendes, Ojo de Agua, Estado de México.

Casa de los Duendes, Ojo de Agua, Estado de México. Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas

Oye Live

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Lugar: Pepsi Center, WTC.

Pepsi Center, WTC. Aforo: 6,486 personas.

Eterno (Marcos Vidal, Marcos Witt y Marcos Barrientos)

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9,790 personas.

Actividades culturales para hoy

Festival de Flores de Cempasúchil

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Fecha: Del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Celebración de Día de Muertos en Tláhuac

Alcaldía: Tláhuac.

Tláhuac. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Pueblos de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitlán, así como la colonia San Miguel.

Pueblos de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitlán, así como la colonia San Miguel. Fecha: Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2026.

Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Aforo: 10,000 personas.

Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.

Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 30,000 personas.

Festividades de Día de Muertos 2026

Alcaldías: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Fecha: Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Medical Expo

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: Del 27 al 29 de octubre de 2026.

Del 27 al 29 de octubre de 2026. Aforo: 2,000 personas.

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Six Flags México.

Six Flags México. Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026. Aforo: 15,000 personas.

209 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno, benemérito de la patria grado heroico

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Aforo: 200 personas.

Paquiliztli, “Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Fecha: Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Aforo: 3,000 personas.

Esculturas luminosas monumentales de Día de Muertos

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec. Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 5,000 personas.

Actividad deportiva

Lucha libre profesional

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:30 horas.

19:30 horas. Lugar: Arena México.

Arena México. Aforo: 4,000 personas.

Encuentros religiosos para hoy

Fiesta patronal de San Judas Tadeo

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 07:30 horas.

07:30 horas. Lugar: Templo claretiano de San Hipólito y San Casiano.

Templo claretiano de San Hipólito y San Casiano. Fecha: Del 23 al 28 de octubre de 2026.

Del 23 al 28 de octubre de 2026. Aforo: 100,000 personas.

XXXIX Peregrinación del Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto

Alcaldía de salida: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 10:30 horas.

10:30 horas. Inicio: Central de Abasto de Iztapalapa, naves 3 y 4.

Central de Abasto de Iztapalapa, naves 3 y 4. Destino: Basílica de Guadalupe.

Basílica de Guadalupe. Aforo: 600 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 27 de octubre.

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