Con más de 4 millones de votos, Lula dio la vuelta a la primera victoria de Bolsonaro en Brasil

Sorpresa en Brasil y victoria por más de cuatro millones de votos de Luiz Inácio Lula da Silva, celebraciones en las calles y un resultado que supone un giro histórico de Flávio Bolsonaro que había quedado por delante del actual presidente en la primera vuelta, pero no logró mantener esa ventaja.

El todavía senador no ha reconocido la derrota y adelantó que buscará impugnar el resultado.

“Vamos a usar la fuerza jurídica y vamos a pedir que se anulen estas elecciones” Flavio Bolsonaro / excandidato

En clave internacional, la victoria de Lula también supone un revés para Donald Trump, que pierde la posibilidad de contar con un aliado estratégico en la mayor economía de América Latina.

“La gente joven ayudó a esto; habíamos perdido el acceso a las redes, que es donde la oposición se siente cómoda, y esto ha optimizado mucho” Fatima Bragança / seguidora de Lula

Los brasileños se mostraron exultantes, apoyadores de Lula da Silva salieron en las principales ciudades del país para celebrar esta histórica victoria. Luiz Inácio Lula da Silva tomará posesión por cuarta vez como presidente brasileño el próximo 5 de enero de 2027.

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