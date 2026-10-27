Consejeros del INE cierran reunión sin definir presidencia interina; así se podría elegir

Consejeros del INE terminan reunión sin elegir presidencia interina

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyeron una reunión de trabajo sin definir quién ocupará la presidencia interina, ante el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del organismo.

Durante el encuentro, las consejerías electorales acordaron mantener las actividades del Instituto sin contratiempos, especialmente los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027, mientras se aclara formalmente la situación de Taddei Zavala.

En la reunión participaron los 10 consejeros

¿Cómo se elegirá a la presidencia interina del INE?

El INE deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), estos son los pasos:

Designación: las consejerías elegirán por mayoría simple a una persona de entre sus integrantes para asumir provisionalmente la presidencia.

Inicio de sesión: la Secretaría Ejecutiva conducirá la sesión hasta que se designe a quien deba presidirla.

Toma de protesta: la persona elegida rendirá protesta ante el Consejo General, conforme al plazo legal de 24 horas.

Notificación: el Consejo General comunicará de inmediato el nombramiento provisional a la Cámara de Diputados.

El nombramiento deberá quedar establecido mediante un acuerdo del Consejo General.

INE garantiza continuidad del proceso electoral 2026-2027

Pese a la falta de una definición sobre la presidencia provisional, las consejerías acordaron que el Instituto continuará trabajando conforme a los plazos y actividades previamente aprobados.

El organismo señaló que mantendrá sus funciones y los trabajos de organización electoral mientras se determina la situación de su presidencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.