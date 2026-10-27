Martes de cielo nublado con chubascos en la CDMX, según el Meteorológico
Para este 27 de octubre se prevé una temperatura máxima de 23 a 25 grados y una mínima de 12 a 14.
Este martes 27 de octubre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente templado e intervalos de chubascos durante el día.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la CDMX se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con ambiente fresco a frío durante la mañana y muy frío en zonas altas del Estado de México, mientras que por la tarde se prevé ambiente templado.
De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) tanto en CDMX como en el Estado de México.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.
¿Cómo estará el clima este miércoles en CDMX?
Por otra parte, para el miércoles se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco a frío durante la mañana y muy frío en zonas altas del Estado de México, con ambiente templado por la tarde.
Además, podrían registrarse intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México y el Estado de México.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.
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