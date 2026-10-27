Renuncia de Guadalupe Taddei al INE activa proceso de sustitución en San Lázaro

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) activó el proceso para designar a su relevo en la Cámara de Diputados. A su vez, Ricardo Monreal confirmó que el Órgano Interno de Control (OIC) investigaba desde hace seis meses presuntas irregularidades relacionadas con el organismo.

El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que las indagatorias incluyen posibles conflictos de interés e irregularidades, aunque aclaró que todavía no concluyen. Por su parte, el PAN exigió que el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante los legisladores.

Investigaciones en el INE: PAN exige explicaciones

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que las investigaciones no comenzaron con la renuncia de Taddei, sino que estaban en curso desde meses atrás.

Está en proceso una serie de investigaciones por distintas irregularidades, conflictos de intereses, pero aún no ha concluido.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, pidió que el titular del Órgano Interno de Control explique cómo se desarrollaron las indagatorias y por qué las presuntas irregularidades no fueron advertidas formalmente.

¿Cómo llegó en línea hasta este gravísimo exceso sin que fuera advertido de manera formal por el Órgano de Control?

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo y los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei. Las investigaciones, sin embargo, continúan abiertas y no se han presentado conclusiones definitivas en la información proporcionada.

Cámara de Diputados prepara el proceso para elegir al relevo

Tras recibir la carta de renuncia de Taddei, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó a la Jucopo para iniciar la preparación del procedimiento de sustitución.

Monreal explicó que se buscará someter la convocatoria a consideración del Pleno para establecer las fechas y los plazos del proceso. La persona elegida completará el periodo de la presidencia del INE hasta abril de 2032.

El procedimiento contempla varias etapas:

Aprobación de la convocatoria: establecerá los requisitos, las fechas y los plazos.

establecerá los requisitos, las fechas y los plazos. Integración del Comité Técnico: contará con tres integrantes designados por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

contará con tres integrantes designados por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Evaluación de aspirantes: el comité revisará la idoneidad de los perfiles y enviará una lista de cinco candidatos a la Jucopo.

el comité revisará la idoneidad de los perfiles y enviará una lista de cinco candidatos a la Jucopo. Elección en el Pleno: la Cámara buscará elegir a la persona titular por mayoría calificada.

PAN pide perfiles independientes para la presidencia del INE

Elías Lixa sostuvo que el Comité Técnico debe seleccionar perfiles independientes del poder político y de los partidos. También señaló que la Cámara tiene facultades para rechazar propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos.

Si no se alcanza un acuerdo para elegir a la persona titular, el procedimiento contempla mecanismos posteriores, como la insaculación, conocida como tómbola, y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las reglas aplicables.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el proceso podría tomar entre cuatro y cinco semanas. La convocatoria y el cronograma definirán los siguientes pasos para completar la sustitución en el INE.

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