Becas de hasta 100% en colegiaturas: registro en Guerrero cierra el 2 de octubre

Solo aplica en instituciones con reconocimiento oficial. Foto: Cuartoscuro.

Alumnos de escuelas privadas de Guerrero tienen hasta el 2 de octubre para ser registrados en la Beca Particulares 2026, que otorga un descuento del 25% al 100% en el pago de inscripción de colegiaturas.

A través de la Secretaría de Educación estatal, el Gobierno de Guerrero mantiene abierta la convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027.

Dicho programa contempla una beca del 25% al 100% para cubrir el pago de inscripción de colegiatura en escuelas particulares este 2026, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) e incorporadas a la Secretaría de Educación guerrerense.

El porcentaje depende del Comité Escolar de Becas de cada plantel educativo, de acuerdo con la convocatoria.

La Beca Particulares va dirigida a estudiantes de los siguientes niveles:

Educación inicial

Preescolar

Educación especial

Primaria

Secundaria

Educación media superior

Educación superior

Formación para el trabajo

¿Cuándo termina el registro de la beca para escuelas particulares 2026?

El registro para la beca de escuelas particulares permanecerá abierto hasta el viernes 2 de octubre de 2026.

Una vez concluido el periodo de recepción de solicitudes, las instituciones educativas deberán entregar los expedientes a las Delegaciones Regionales de Servicios Educativos, del 5 al 16 de octubre.

Tras esto, dichas delegaciones remitirán los expedientes al Departamento de Becas el 23 de octubre. Los resultados serán publicados el 25 de noviembre.

Requisitos

Promedio mínimo de 8 durante el ciclo escolar 2025-2026 (no aplica para estudiantes de educación inicial y preescolar).

El ingreso económico de padres o del interesado no debe superar cuatro veces el salario mínimo mensual, equivalente a 37 mil 804 pesos.

Documentos

Acta de nacimiento

CURP

Boleta de evaluación o kárdex correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Constancia de inscripción al ciclo escolar 2026-2027

Comprobante de ingresos con una antigüedad no mayor a tres meses

Formato de solicitud de beca (puede descargarse en este enlace).

¿Cómo registrarse en Guerrero?

Este trámite es presencial en la institución educativa del estudiante, a diferencia de otros programas sociales.

Para registrarse, basta con entregar los documentos al plantel educativo en el día señalado por dicha institución.

La beca de escuelas particulares 2026 solo será válida para el plantel en el que se realizó la solicitud. Además, no habrá refrendo automático, por lo que quienes recibieron el apoyo en el ciclo escolar anterior y quieren recibir el apoyo deben presentar una nueva solicitud.

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