A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 7 de octubre de 2026

| 06:59 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • ¿Adiós al efectivo en México? Diputados aprueban la Ley de Economía Digital para impulsar pagos electrónicos y reducir el uso de dinero físico
  • Destituyen a delegada del IMSS en Durango tras la muerte de cinco bebés; investigan posibles responsabilidades
  • Depresión Tropical Nueve amenaza el Golfo de México y podría provocar lluvias intensas en varios estados
  • Nacionalidad única: la reforma cambia los requisitos para aspirar a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de CDMX
  • Jalisco reconoce públicamente una crisis por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara
  • Morena expulsa oficialmente a alcalde chiapaneco detenido durante la Operación Enjambre
  • Christa Pike sobrevivió a una ejecución por inyección letal en Tennessee y recuperó la conciencia días después

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