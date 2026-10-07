Opera contra crimen en Michoacán, Grupo de Operaciones Especiales adiestrado en Colombia y EE. UU.

Una veintena de hombres ingresan a un inmueble, mientras dos helicópteros realizan sobrevuelos en la capital michoacana. Se trata de un ejercicio del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Guardia Civil que hace su presentación.

El escuadrón de élite fue creado hace dos años, con capacitaciones en México, Estados Unidos y Colombia.

“Tenemos un estado de fuerza de aproximados 100 elementos, distribuidos en todo el territorio del estado. Han sido capacitados, adiestrados por la Unidad Nacional de Operaciones, el Comando de Operaciones Especiales de Colombia, SEALS en Estados Unidos y otro tipo de capacitaciones internas aquí en el país” Comandante del GOE

Son 100 elementos, 10 de ellos mujeres, preparados para operar en distintos escenarios como el combate urbano y rural, así como en operaciones móviles. Tienen también conocimientos en medicina táctica, manejo de armamento y uso de la fuerza.

“Trabajamos con una base de operaciones especiales que conlleva las operaciones agromóviles, rurales, combate urbano, combate en puertos cerrados, entre otras. De igual forma cada uno ha tenido su capacitación en términos de medicina táctica, cuestiones legales, uso de la fuerza” Comandante del GOE

Su trabajo ha contribuido a desactivar secuestros virtuales, atender extorsiones y combatir fraudes electrónicos.

“Hemos desactivado más de 200 secuestros virtuales, atendido más de 3 mil llamadas de extorsión, desactivado más de 170 fraudes electrónicos y pues ha dado un monto alrededor de 300 millones de pesos” Marco Antonio Vargas González / subsecretario de Desarrollo Policial

Para sus operaciones cuentan con helicópteros, vehículos blindados, armas de alto poder, equipos de visión nocturna, dispositivos no tripulados y sistemas antidrones.

“Los grupos de operaciones están diseñados para trabajar bajo cualquier situación, en cualquier lugar y cualquier misión que le puedas proponer, trabajan donde sea, con lo que sea y con quien sea” Comandante del GOE

En Michoacán, este grupo busca convertir entrenamiento, tecnología y capacidad de respuesta en una herramienta más contra la delincuencia.

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