Alicia Bárcena pide que tráfico de especies sea considerado delito grave

Bárcena pide penas más severas por tráfico ilegal de especies. FOTO: Cuartoscuro

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, pidió que el tráfico ilegal de especies sea incorporado al Código Penal como un delito grave, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados.

La titular de la Semarnat señaló que el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre ocupa el tercer lugar en México, después del tráfico de armas y drogas, por lo que planteó endurecer las sanciones contra quienes cometen este tipo de delitos.

Bárcena pide penas más severas por tráfico ilegal de especies

Durante su intervención, Bárcena puso como ejemplos el mono araña y la totoaba para señalar que las personas involucradas en su tráfico no deberían enfrentar penas menores.

“No podemos [permitir que] aquellos que están traficando con el mono araña, con la totoaba, que pasen un fin de semana en la cárcel muy a gusto, pues no, tienen que tener delitos más graves”, expresó.

La funcionaria sostuvo que se requiere un Código Penal más estricto ante la dimensión que, afirmó, tiene esta actividad ilegal en el país.

“El tercer tráfico ilegal en nuestro país después de armas y drogas es la flora y la fauna silvestre”, declaró durante su comparecencia.

Semarnat reporta proyectos por 6.6 billones de pesos

Bárcena también presentó cifras sobre los trámites y proyectos aprobados por la dependencia en los últimos dos años.

De acuerdo con la secretaria, las autorizaciones realizadas por el sector ambiental han permitido habilitar 6.6 billones de pesos en proyectos públicos y privados de inversión en México.

Entre ellos se encuentran proyectos relacionados con los sectores de energía y comunicaciones, incluidos diversos proyectos públicos.

Profepa aplica multas y sanciones por daños ambientales

La titular de la Semarnat también habló sobre las acciones de la dependencia y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra quienes dañan el medio ambiente.

Bárcena afirmó que se han reforzado las sanciones y detalló que el sector ha aportado 6 mil millones de pesos al erario público mediante trámites, multas y otras sanciones.

La secretaria expresó su expectativa de que esos recursos puedan regresar en algún momento al sector ambiental.

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