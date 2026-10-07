Este miércoles continuarán las lluvias en el país, con ambiente caluroso en el noroeste

Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 7 de octubre de 2026, la interacción de diversos fenómenos meteorológicos ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Mientras que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco Colima Michoacán Estado de México Morelos Puebla Tamaulipas Veracruz Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Ciudad de México Tlaxcala Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Sonora Nuevo León San Luis Potosí Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa. 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : costa de Veracruz. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Veracruz y Tabasco. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Guerrero, Oaxaca y Campeche.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco por la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.

De igual forma, se esperan chubascos con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste) y puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves, dos posibles ciclones tropicales, uno en las costas del Pacífico Sur mexicano y el otro en el Golfo de México, entre otros fenómenos, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país, excepto en el noroeste, con lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado.

De igual forma, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste mexicano.

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