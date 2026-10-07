Este miércoles continuarán las lluvias en el país, con ambiente caluroso en el noroeste
Según el pronóstico meteorológico, Baja California y Sonora tendrán temperaturas máximas de 40 a 45 grados.
Este miércoles 7 de octubre de 2026, la interacción de diversos fenómenos meteorológicos ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Mientras que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.
- 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Veracruz.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Guerrero, Oaxaca y Campeche.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco por la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas, con ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.
De igual forma, se esperan chubascos con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste) y puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves, dos posibles ciclones tropicales, uno en las costas del Pacífico Sur mexicano y el otro en el Golfo de México, entre otros fenómenos, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país, excepto en el noroeste, con lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado.
De igual forma, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste mexicano.
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