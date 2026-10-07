Alertan por casi 130 mil llamadas de violencia familiar en tres meses

La Sexta Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se realizará el próximo domingo 11 de octubre, a las 11:00 horas, en más de 80 ciudades de México. Sus voceras llamaron a participar y plantearon acciones ante la violencia familiar y las condiciones que enfrentan las mujeres embarazadas.

Durante la convocatoria, representantes de “A favor de la Mujer y de la Vida” señalaron que buscan poner sobre la mesa temas como la violencia en los hogares, las condiciones laborales y de salud durante el embarazo, así como la caída en la tasa de fecundidad.

Violencia familiar: reportan casi 130 mil llamadas en tres meses

De acuerdo con los datos presentados durante la convocatoria, entre enero y marzo de 2025 se registraron casi 130 mil llamadas por violencia familiar, cifra que equivale a cerca de una llamada por minuto.

Ante este panorama, las voceras plantearon la necesidad de contar con programas enfocados en atender la violencia familiar.

Mariana Manríquez, vocera de “A favor de la Mujer y de la Vida”, también pidió mejores condiciones laborales y de salud para las mujeres embarazadas.

“Programas efectivos contra violencia familiar orientados a la estabilidad de los hogares y, en tercer lugar, estímulos para favorecer la maternidad”.

Entre las medidas mencionó apoyos económicos desde el embarazo, atención médica preferencial, protección laboral y acceso a estancias infantiles.

Voceras señalan factores detrás de la baja fecundidad

Durante la presentación también se abordó la tasa de fecundidad, que, según la información expuesta por las organizadoras, se encuentra en 1.2 hijos por mujer a nivel nacional.

Luisa Argueta, vocera de la organización, señaló que existen distintos factores que pueden influir en las decisiones de las personas jóvenes para formar una familia.

“El tema de la vivienda, actualmente en la Ciudad de México, las viviendas son extremadamente caras; también las oportunidades de trabajo”.

Argueta agregó que para jóvenes y mujeres formar una familia puede resultar cada vez más complicado debido a las condiciones de vivienda y empleo.

Por su parte, Alison González, también vocera, señaló que el llamado de la celebración contempla la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

“La vida de todo ser humano merece paz, anunciar la paz implica un trato digno y justo para cada persona antes y después de su nacimiento”.

¿Cuándo y dónde será la celebración?

La Sexta Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida está programada para el domingo 11 de octubre a las 11:00 horas, con actividades en más de 80 ciudades del país.

En la Ciudad de México, la caminata partirá del Parque del Mestizaje, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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