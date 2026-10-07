Renuncias en Morena y García Harfuch rumbo a 2030

La posible candidatura presidencial de Omar García Harfuch rumbo a 2030 y las renuncias de funcionarios de Morena fueron analizadas por María Amparo Casar, quien consideró que el partido enfrenta movimientos internos derivados de sus procesos para definir candidaturas.

En entrevista, Casar señaló que la mención de García Harfuch como posible candidato presidencial, hecha por Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, podría funcionar como una “provocación” o un “globo sonda” para medir las reacciones dentro del movimiento.

García Harfuch rumbo a 2030: Casar analiza posible candidatura

María Amparo Casar destacó el nivel de reconocimiento que tiene actualmente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me parece una provocación de Manuel Velasco, probablemente sea un globo sonda para ver qué reacciones hay de esto”, afirmó.

La analista consideró que el mensaje podría resumirse en plantear desde ahora que García Harfuch sería “un buen presidente o un buen candidato para el 2030”.

Sin embargo, calificó como prematuro entrar en este momento en una discusión sobre la próxima candidatura presidencial.

Casar también recordó que García Harfuch buscó anteriormente encabezar la candidatura de Morena en la Ciudad de México, pero finalmente no fue elegido.

Renuncias en Morena por candidaturas entran al debate

Durante la conversación también se abordaron las renuncias de funcionarios y legisladores relacionadas con el proceso interno de Morena para competir por distintos cargos.

Casar explicó que dejar un cargo para buscar una candidatura no necesariamente constituye una obligación legal. Señaló que la restricción está relacionada con evitar el uso de recursos públicos y propaganda oficial durante una contienda.

La analista indicó que, en el caso de los diputados que dejen sus puestos, sus suplentes podrían ocupar los espacios correspondientes.

También consideró que estos movimientos tendrían efectos principalmente dentro de la política interna de Morena.

Andrea Chávez y las decisiones internas de Morena

Otro punto abordado fue el caso de la senadora Andrea Chávez. Casar afirmó que, después de perder la posibilidad de ser coordinadora en Chihuahua, fue designada para buscar la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

Según explicó, Citlalli Hernández sostuvo que la Comisión de Elecciones de Morena tiene facultades para nombrar representantes en los 300 distritos.

Casar señaló que esa atribución se encuentra contemplada en los estatutos del partido, aunque también mencionó que se ha planteado el uso de encuestas dentro del proceso de selección.

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