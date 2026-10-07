Juez reduce 25 años a feminicida de Nancy, sin avisar a la familia de la víctima

Gerardo Ventura secuestró a Nancy Moreno Becerril en 2007. Las pruebas quedaron asentadas en la carpeta 167/07 de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que, al tener sentencia, cerró el caso. La sentencia inicial de 53 años por secuestro se la redujeron 25 años, y van por otros cinco.

“En videos del banco sale sacando dinero de las tarjetas de mi hermana; cuando lo encuentran, lo encuentran con el celular y posesiones de mi hermana” Mario Moreno / hermano de Nancy

Sin embargo, la Procuraduría no investigó qué hizo con ella y dónde dejó su cuerpo.

¿Por qué tenían que archivar ese expediente si no ha aparecido la víctima? Pedro Moreno / papá de Nancy

“Al detener a esta persona pensaron que hasta ahí estaba su trabajo… la Fiscalía de la Ciudad de México no ha terminado de hacer su trabajo” Mario Moreno / hermano de Nancy

Al tratarse de desaparición forzada, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, y 18 años después se pudo obtener la confesión de Gerardo.

Le tomó la declaración donde dice cómo la mata, que la asfixió con una bolsa… y que se reserva dónde dejó el cuerpo para otra ocasión” Silvia Becerril / mamá de Nancy

Pero la carpeta por desaparición y feminicidio aún no se judicializa, y a nivel local, a Gerardo le redujeron la pena por secuestro.

“Nos vinieron a notificar que él había pedido que se le bajen cinco años extra de prisión; nosotros dijimos: ‘Vamos a pelear por esos cinco años, no pueden bajarlo de 53 a 48’, pues la sorpresa que nos llevamos es que el juez 36º Penal ya le había bajado 25 años” Mario Moreno / hermano de Nancy

Sin notificar debidamente a las víctimas, el juzgador determinó aplicar la “traslación del tipo y la adecuación de la pena”.

“No se nos avisó, no se nos comunicó, no tuvimos la oportunidad de defendernos” Silvia Becerril / mamá de Nancy

Sin la orden de aprehensión por feminicidio y desaparición, y con la suma de ambos beneficios a nivel local, Gerardo podría salir del Reclusorio Norte en 2030, mientras Nancy sigue desaparecida.

“No dormimos… estamos pensando todas las noches: ¿qué pasaría? ¿En dónde estará?” Pedro Moreno / papá de Nancy

La familia de Nancy promovió un amparo contra la reducción de la pena del feminicida confeso.

“¿¡A mí quién me regresa a mi hija!? ¿¡Dónde está mi hija!? ¿¡Dónde está su cuerpo!?” Silvia Becerril / mamá de Nancy

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.