¿Lloverá hoy en CDMX y Edomex? Este es el pronóstico para el miércoles 7 de octubre

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El clima en CDMX y Edomex para este miércoles 7 de octubre estará marcado por lluvias fuertes, ambiente fresco y posibles descargas eléctricas. Te contamos a qué hora y en qué zonas se esperan las precipitaciones.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

Durante la mañana se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco y frío en las zonas altas, donde también podrían presentarse bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente será templado, pero aumentará la probabilidad de lluvias. En la Ciudad de México se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

La temperatura en CDMX oscilará entre 13 y 15 grados Celsius como mínima, mientras que la máxima será de 21 a 23 grados.

¿Lloverá fuerte en el Estado de México?

Sí. El pronóstico indica lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 24 horas en el suroeste del Estado de México.

En Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados.

Las lluvias podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente durante los traslados.

¿Habrá viento en CDMX y Edomex?

También se espera viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima para CDMX y Edomex

CDMX: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 21 a 23 °C.

Toluca: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Lluvias en CDMX: puntuales fuertes, de 25 a 50 mm.

Lluvias en Edomex: puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm en el suroeste.

Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Condiciones: posibles descargas eléctricas y bancos de niebla en zonas altas.

Así que si vas a salir este miércoles 7 de octubre, toma en cuenta el pronóstico: el paraguas podría ser un buen aliado, especialmente durante la tarde.

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